Consiliul Federației Internaționale de Handbal a ridicat oficial interdicția impusă sportivilor și oficialilor din Rusia și Belarus. Decizia aliniază forul mondial la cele mai recente recomandări ale Comitetului Internațional Olimpic și intră în vigoare cu efect imediat. Revenirea echipelor se va face sub o monitorizare antidoping strictă, în colaborare cu Agenția Internațională de Testare.

Decizie istorică la nivelul handbalului mondial. Consiliul Federației Internaționale de Handbal, cunoscută sub acronimul IHF, a hotărât să ridice interdicția impusă Rusiei și Belarusului. Această hotărâre vine în urma deciziilor luate de Comitetul Executiv al Comitetului Internațional Olimpic în ședințele din 7 mai și 7 iulie 2026. Prin acest pas, IHF își aliniază poziția oficială la cele mai recente recomandări venite de la CIO.

Ridicarea restricțiilor are efect imediat. Ea anulează decizia anterioară adoptată la data de 4 martie 2022. Acea măsură blocase complet participarea echipelor naționale, a oficialilor, a arbitrilor, a formatorilor și a experților din Rusia și Belarus la toate evenimentele și activitățile organizate sub egida IHF.

Pentru a asigura o tranziție corectă, forul mondial va colabora strâns cu Agenția Internațională de Testare, denumită ITA. Împreună, cele două entități vor pune în aplicare toate măsurile necesare pentru a îndeplini cerințele antidoping obligatorii. Această monitorizare riguroasă este o condiție esențială pentru revenirea sportivilor pe parchetul competițiilor internaționale. IHF a subliniat că se va asigura respectarea deplină a Codului Mondial Antidoping în orice moment al procesului. De asemenea, oficialii au precizat în mod clar că nu se vor aplica cerințe suplimentare de eligibilitate sau alte restricții ascunse pentru aceste delegații.

Această ridicare totală a interdicției nu vine pe un teren nepregătit. În ultimele luni, Consiliul IHF a adoptat o abordare treptată și prudentă în ceea ce privește procesul de reintegrare. Primul pas important a fost făcut la 24 martie 2026. La acea dată, echipele naționale de tineret din Rusia și Belarus au fost autorizate să organizeze și să participe la meciuri amicale și la turnee private. Condiția principală a fost semnarea unor declarații ferme prin care sportivii și oficialii confirmau că nu au nicio legătură cu agențiile militare sau de securitate ale guvernelor din țările lor.

Ulterior, la data de 6 mai 2026, Consiliul a aprobat o nouă deschidere. S-a stabilit atunci posibilitatea acordării unui eventual wild card pentru Campionatul Mondial feminin U16 din 2026 sau pentru Trofeul Națiunilor IHF unei echipe din Rusia sau din Belarus, în funcție de evoluția contextului.

Reprezentanții IHF recunosc deschis că reintegrarea deplină a acestor sportivi este un proces complex, care ar putea necesita timp, adaptare diplomatică și măsuri organizatorice suplimentare, dar primul pas major a fost deja asumat oficial la nivel global.