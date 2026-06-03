Sezonul fotbalistic din România și-a stabilit configurarea completă pentru stagiunea 2026/2027. În urma ultimelor meciuri de baraj pline de dramatism, FC Voluntari a reușit să revină pe prima scenă a fotbalului românesc, în timp ce Farul Constanța s-a salvat in extremis la loviturile de departajare. Totodată, oficialii au modificat calendarul competițional, amânând startul noului campionat cu o săptămână, la cererea expresă a cluburilor din prima ligă.

Emoții uriașe în ultimele dueluri care au definitivat tabloul celor 16 echipe din Superligă. FC Voluntari revine în elită după o pauză de doi ani, grație unei victorii categorice, scor 3-0, obținută pe teren propriu în fața celor de la Hermannstadt. Ilfovenii au răsturnat astfel eșecul din tur și îi trimit pe sibieni direct în eșalonul secund.

În celălalt baraj de foc, Farul Constanța își păstrează locul în prima ligă după o luptă de infarct cu Chindia. După un 3-3 în prima manșă și un nou egal, 1-1 în retur, constănțenii s-au impus cu 4-2 la loviturile de departajare.

Noua stagiune va debuta însă mai târziu decât era preconizat. Comitetul de Urgență al Federației Române de Fotbal a aprobat solicitarea Ligii Profesioniste, astfel că prima etapă va avea loc pe 18 iulie, în loc de 11 iulie. În consecință, Supercupa României a fost și ea reprogramată pentru data de 11 iulie. Pentru acest prim trofeu al sezonului se vor înfrunta campioana Universitatea Craiova și ocupanta locului secund, Universitatea Cluj, asta deoarece oltenii au reușit să cucerească în acest an și Cupa României.

Calendarul competițional este deja bătut în cuie: pauza de iarnă va veni după etapa a 20-a, programată în weekendul 19-20 decembrie, urmând ca fotbalul să revină pe stadioane la mijlocul lunii ianuarie 2027. Fazele superioare de play-off și play-out vor începe în martie, iar marea campioană va fi decisă la finalul lunii mai 2027.