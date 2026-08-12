Federația Română de Volei a stabilit țintarul pentru noul sezon competițional 2026-2027, atât la fete, cât și la băieți. Campionatul feminin va începe pe 10 octombrie, iar cel masculin pe 24 octombrie, ediția din acest an aducând la start 12 echipe în primul eșalon și un nou sistem de retrogradare. SCM Zalău va debuta în Divizia A1 pe teren propriu împotriva celor de la Știința București, dar primul meci oficial al zălăuanilor va avea loc pe 17 octombrie 2026, în Supercupa României contra echipei Dinamo București.

Vești importante pentru iubitorii sportului la fileu, după ce oficialii Federației Române de Volei au tras la sorți programul oficial pentru noul an competițional. Atât campionatul masculin, cât și cel feminin și-au stabilit structura completă pentru sezonul 2026-2027. Până când vom asista la primele servicii din competițiile interne, toată atenția fanilor rămâne îndreptată spre echipele naționale de seniori, care se luptă în această perioadă pentru medalii la Campionatele Europene. Noul sezon de club aduce modificări administrative de ultim moment în structura primei ligi. Oficialii de la Știința Explorări Baia Mare au luat decizia de a rămâne în Divizia A1, ocupând locul cedat de nou-promovata CSU UVT Timișoara. Astfel, deși au retrogradat pe teren la finalul stagiunii trecute, băimărenii vor evolua tot în primul eșalon în ediția 2026-2027. Sistemul competițional din Divizia A1 va aduna la start un număr de 12 echipe. Regulamentul este clar și mult mai dur în acest an, deoarece ultimele 2 clasate la finalul sezonului vor retrogradate direct. În același timp, formațiile de pe locurile 9 și 10 vor fi obligate să joace un baraj de menținere sau promovare în compania câștigătoarelor celor 2 serii din Divizia A2. Pentru fanii din județ, echipa masculină SCM Zalău va debuta în noul campionat pe teren propriu, într-un meci programat împotriva echipei Știința București. Programul complet pentru zălăuani în turul de campionat continuă în etapa a 2-a în deplasare la Dinamo București, urmat de un meci acasă în etapa a 3-a cu CSM București. În etapa a 4-a, SCM Zalău joacă în deplasare la Universitatea Craiova, iar în etapa a 5-a revine pe teren propriu pentru duelul cu Rapid București. Runda cu numărul 6 aduce în fața zălăuanilor echipa Știința Explorări Baia Mare, meci urmat în etapa a 7-a de o deplasare la Universitatea Cluj. În etapa a 8-a, SCM Zalău joacă acasă cu Corona Brașov, în etapa a 9-a merge pe terenul celor de la Steaua București, iar în etapa a 10-a primește vizita formației Unirea Dej. Turul de campionat se va încheia pentru SCM Zalău cu o deplasare pe terenul celor de la CSM Arcada Galați în etapa a 11-a. Dincolo de meciurile din campionat, debutul oficial al sezonului va avea loc pe data de 17 octombrie 2026. Atunci se va disputa Supercupa României, un meci de gală care va pune față în față pe CS Dinamo București și SCM Zalău. Acest eveniment special va avea o importanță deosebită, deoarece va inaugura oficial noua Sală Polivalentă din Tulcea, oraș care revine în forță pe harta voleiului de performanță. Tot la sediul federației s-a stabilit și țintarul pentru Cupa României la volei masculin. Primele 4 echipe clasate în sezonul trecut în Divizia A1 au obținut calificarea directă în faza sferturilor de finală. În primul tur al Cupei se vor disputa meciurile dintre Corona Brașov și SCM Craiova, Unirea Dej contra Universității Cluj, Rapid București împotriva celor de la CSM București și Știința București contra echipei Explorări Baia Mare. În faza sferturilor de finală, echipa Steaua București va întâlni câștigătoarea dintre Unirea Dej și Cluj, iar învingătoarea meciului dintre Știința și Baia Mare va juca împotriva clubului Dinamo. Pe cealaltă jumătate de tablou, Arcada Galați va da piept cu învingătoarea dintre Rapid și CSM București, în timp ce SCM Zalău va juca direct în sferturi împotriva formației care va câștiga duelul dintre Corona Brașov și SCM Craiova.