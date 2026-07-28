Tinerii din Sălaj și din întreaga țară care își doresc o carieră în inima Uniunii Europene se pot înscrie începând de acum pentru stagiile plătite „Blue Book” ale Comisiei Europene. O noutate istorică a acestei sesiuni este că programul își deschide porțile și pentru absolvenții de învățământ profesional și tehnic, nu doar pentru cei cu studii superioare. Selectați vor lucra timp de 5 luni la Bruxelles sau Luxemburg și vor primi o indemnizație lunară substanțială.

O șansă uriașă de dezvoltare profesională și o premieră absolută în cadrul instituțiilor europene. Comisia Europeană a dat startul oficial înscrierilor pentru faimosul program de stagii plătite denumit „Blue Book”. Marea noutate a acestei sesiuni, anunțată oficial de vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, aduce o schimbare majoră de paradigmă. Pentru prima dată în istoria acestui program, pot aplica și absolvenții de învățământ profesional și tehnic, rupând tradiția care impunea exclusiv deținerea unei diplome universitare.

Programul „Blue Book” le oferă tinerilor oportunitatea unică de a lucra timp de 5 luni în serviciile Comisiei Europene, în agenții specializate și în alte instituții cheie ale Uniunii. Activitățile se vor desfășura în principalele centre administrative europene de la Bruxelles și Luxemburg. Candidații au posibilitatea să opteze pentru un singur tip de stagiu dintr-o listă de 3 variante disponibile. Este vorba despre stagiul administrativ clasic dedicat absolvenților de studii universitare, stagiul administrativ nou înființat pentru absolvenții din învățământul profesional și tehnic, sau un stagiu specializat în cadrul Direcției Generale Traduceri.

Pentru cei care aplică pe filiera universitară, criteriile de selecție rămân stricte. Solicitanții trebuie să dețină o diplomă obținută după cel puțin 3 ani de studii de licență. De asemenea, aceștia trebuie să dovedească o cunoaștere excelentă a uneia dintre cele 3 limbi de lucru oficiale, adică engleză, franceză sau germană, dar și a unei a doua limbi oficiale a Uniunii Europene. O altă regulă importantă spune că nu pot aplica persoanele care au efectuat deja un stagiu sau au lucrat anterior mai mult de 6 săptămâni în interiorul unei instituții europene.

Stagiile propriu-zise sunt programate să se desfășoare anul viitor, în perioada cuprinsă între 1 martie și 31 iulie 2027. Pe durata celor 5 luni, stagiarii vor beneficia de sprijin financiar consistent. Pentru tinerii repartizați la Bruxelles, indemnizația lunară de bază este de aproximativ 1.572 de euro, iar valoarea finală poate să difere ușor în funcție de orașul exact al repartizării. Domeniile de activitate sunt extrem de diverse și acoperă sectoare precum administrație, finanțe, tehnologia informației, media digitală, inginerie, dar și sănătate, turism sau educație.

Data limită până la care tinerii își pot depune dosarele este 4 septembrie 2026, la ora 10.00, ora Bruxelles-ului. Concurența este una acerbă, având în vedere că programul atrage anual în jur de 36.000 de candidați din toată lumea pentru o rețea de doar aproape 2.000 de locuri disponibile.