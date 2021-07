Populațiile tinere – adolescenți, adulții tineri – se bucură de o aparentă stare de sănătate, se simt într-o formă mai bună și pe ei nu-i sperie atât de tare un virus, de unde un interes mai scăzut pentru vaccinare, însă în România, în ultima săptămână, avem, în comparație cu săptămâna precedentă, o creștere a incidenței de cazuri COVID de 120-130 la sută pentru grupa de vârstă 20-39 de ani, a Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății.

Prin interesul scăzut al tinerilor pentru vaccinare a rezultat o creștere a incidenței de cazuri COVID de 120-130 la sută pentru grupa de vârstă 20-39 de ani.

„Cumva este ușor de înțeles, pentru că sunt persoane care călătoresc mai mult, e perioada concediilor, oamenii merg în vacanță, vin din călătorii, se întâlnesc cu alți oameni din alte zone, cu atât mai mult cu cât se duc în străinătate, unde, dacă ținem cont de ceea ce se întâmplă la nivel european – în Anglia sunt 40.000 – 50.000 – 60.000 de cazuri de SARS-CoV-2 pe zi – , este foarte probabil, dacă te duci în vacanță undeva în Europa, să te întâlnești cu o familie, cu un grup de oameni din UK și e posibil, mai mult decât în cazul în care te-ai întâlni cu cineva din România, să contractezi virusul. Și atunci, este evident că cei care călătoresc mai mult au șanse proporțional mai mari să se infecteze în această perioadă”, a explicat Andrei Baciu.

Numărul cazurilor de COVID este în creștere în ultimele două săptămâni, mai ales în rândul tinerilor, a confirmat, joi, și Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. Chiar dacă este o creștere lentă, medicul a avertizat că numărul cazurilor zilnice ar putea depăși 1.500 la jumătatea lunii septembrie, dacă nu se vor vaccina mai mulți oameni.

„Analiza la care se referea domnul doctor Gheorghiță prevede, într-adevăr, un număr în acest segment, un număr de cazuri care poate să ajungă până la peste 1.000 de cazuri pe zi. Acesta este cel mai negru scenariu. O să vedem cum se întâmplă. Noi luăm în calcul toate scenariile și facem pregătiri pentru fiecare scenariu în parte. În primul rând, ne uităm cum ar trebui să arate, de la o perioadă la alta, numărul de paturi necesare pentru a trata pacienții care vor avea nevoie de asistență medicală. Este lucrul cel mai dificil să reasamblezi sistemul de sănătate, pentru că nu poți să iei un pat să-l muți de pe azi pe mâine ca într-un accident de mașină, este o boală care se transmite totuși pe cale aeriană. Este nevoie de secții COVID, spitale COVID etc. Este nevoie de proceduri, avize, nu se întâmplă peste noapte”, a arătat Andrei Baciu.

Sigur că vaccinarea este singura soluție, este calea pe care o avem cel mai la îndemână. Nu putem să influențăm la nivel global emergența unor noi tulpini sau felul în care acestea se multiplică și câștigă teren. Ce putem influența și ține numai de noi este să ne imunizăm și să câștigăm protecție. Unii oameni se vaccinează din cauza unei anxietăți față de îmbolnăvire, alții pentru avantaje și beneficii. În absența pericolului, scade interesul, a explicat Andrei Baciu. El a comentat un grafic cu date comparative între valul 2 și valul 3 al pandemiei în Marea Britanie. În valul 2, fără o protecție oferită de vaccin, vedem o distribuție simetrică: odată ce crește numărul de cazuri, crește și mortalitatea. Însă în valul 3, când există deja o populație cu imunitate dată de vaccinare, distribuția fatalității, a cazurilor de deces, este asimetrică. „Asta înseamnă să transformi o criză de sănătate publică dintr-o situație critică, generată de COVID în cazul nostru, într-o situație care, într-adevăr, poate să creeze o epidemie, dar nu și o criză socială”, a punctat Andrei Baciu.

„Noi, ca oameni, la nivel individual putem să facem două chestiuni: 1. putem să evităm o spitalizare și eventualitatea unei situații dificile, critice sau chiar a decesului prin vaccinare. Cealaltă opțiune – măsurile clasice: masca și păstrarea unei distanțe. Deci, două opțiuni: sau ne vaccinăm și evităm o formă gravă de boală, spitalizare, deces, plus beneficiile pentru cei apropiați, familie etc. pe care am putea eventual să-i îmbolnăvim, și cea de-a doua – mască și celelalte măsuri, care nu ne oferă o protecție biologică maximală, ne oferă o protecție de infectare, însă vedem că este suficient un singur moment de neatenție ca să contractezi virusul și să te infectezi”, a avertizat secretarul de stat.