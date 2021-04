Consiliului Director al Federaţiei Române de Volei a stability schimbarea regulii străinilor din Divizia A1, atât la masculin, cât şi la feminin, introducând obligativitatea folosirii a doi români.

Dacă până acum echipele puteau folosi un număr nelimitat de străini în timpul unui meci, din campionatul 2021/2022 formaţiile din prima ligă vor fi obligate să joace având în permanenţă pe teren doi jucători români indiferent de vârstă. Pentru mai multă claritate, s-a specificat că această regulă se aplică celor 6 jucători trecuţi pe foaie (doi centri, două extreme, un coordonator şi un universal), liberoul nefiind contabilizat.

Decizia Consiliului Director de a se juca în Divizia A1 având în permanenţă doi români în teren de fiecare parte a fileului a venit în urma analizei Colegiului Central de Antrenori, care a înaintat două propuneri în acest sens. Prima a fost cea votată, iar cea de-a doua ar fi impus obligativitatea ca în timpul unui meci fiecare echipă să folosească permanent în teren doi jucători români, dar unul dintre ei să fie Under-23.



În aceeaşi şedinţă s-a stabilit ca în Divizia A1 să se revină la campionatul cu etape săptămânale, care fuseseră înlocuite, din cauza pandemiei de coronavirus, cu turnee.

În plus, s-a aprobat schimbarea formulei de disputare a fazei a doua, însă nu s-a stabilit dacă aceasta va fi aplicată din campionatul 2021/2022 sau din ediţia 2022/2023. Conform acestei noi formule, sezonul regulat va fi urmat de play-off pentru locurile 1-8 şi play-out pentru locurile 9-12. În play-off, în primul tur vor juca locurile 1-8, 2-7, 3-6 şi 4-5, învingătoarele calificându-se în play-off-ul 1-4, iar învinsele urmând să joace în grupa 5-8. În ambele faze se va juca după sistemul ‘cel mai bun din trei meciuri’. Finalele pentru locul 1 şi pentru locul 3 se vor disputa după sistemul ‘cel mai bun din cinci meciuri’. În play-out se va aplica acelaşi sistem ca în play-off.

Ca o noutate, din campionatul 2021/2022, indiferent de formula de desfăşurare aleasă pentru faza a doua, primul criteriu de departajare în cazul egalităţii de puncte va fi numărul de victorii. Dacă şi acesta este egal, atunci se va trece la raportul seturilor şi apoi la raportul punctelor.

În Cupa României se va reveni la sistemul utilizat până în 2020, cu meciuri preliminarii şi apoi cu organizarea unui Final Four pentru competiţia masculină, respectiv pentru competiţia feminină. În primul tur al preliminariilor vor intra formaţiile clasate pe locurile 5-10 în precedenta ediţie de campionat, plus echipele nou-promovate. Învingătoarele primului tur se vor califica în turul al doilea, care corespunde sferturilor de finală şi unde vor fi direct calificate ocupantele primelor patru locuri în ediţia 2020/ 2021 a Diviziei A1 la masculin, respectiv la feminin. Câştigătoarele acestei faze se vor califica în Final Four.

Formatul a fost schimbat în 2021, cu toate participantele strânse într-o singură localitate, pentru a se permite disputarea în condiţii de siguranţă sanitară a competiţiei.

Supercupa României, meciul care opune în mod tradiţional câştigătoarea campionatului cu deţinătoarea Cupei României, se doreşte a se programa înaintea startului campionatelor.