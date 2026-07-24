Sediul Federației Române de Handbal a găzduit tragerea la sorți pentru semifinalele Supercupei României, la masculin și feminin. Competițiile se vor desfășura în luna august, existând posibilitatea ca ambele turnee Final Four să fie organizate în același oraș. În paralel, stabilirea țintarului pentru noul sezon din Liga Națională a adus și o veste proastă, ambele campionate urmând să aibă la start doar 13 echipe după retrageri de ultim moment.

Meciuri de foc anunțate în deschiderea noului sezon competițional din handbalul românesc. Tragerea la sorți a meciurilor din Supercupa României a stabilit dueluri extrem de spectaculoase. În competiția feminină, programată în perioada 22-23 august, semifinalele aduc față în față Corona Brașov cu SCM Râmnicu Vâlcea și campioana Gloria Bistrița cu deținătoarea trofeului, CSM București. La masculin, meciurile din semifinale se vor juca pe 21 și 22 august. Aici se vor duela Dinamo București cu SCM Politehnica Timișoara și CSM București cu HC Buzău. Trofeul masculin este deținut de Dinamo, care l-a câștigat pentru a 8-a oară în 2025. Federația intenționează să organizeze ambele turnee în aceeași locație, pe parcursul a 3 zile, iar cluburile au la dispoziție 7 zile pentru a depune oferte, Bistrița fiind deja favorită în culise.

Noul sezon din Liga Națională aduce însă și probleme organizatorice majore. Atât campionatul feminin, cât și cel masculin vor avea la start doar câte 13 echipe. La feminin, Știința București s-a retras din cauza problemelor financiare, deși promovase la finalul stagiunii 2025-2026. Liga Națională feminină va debuta în perioada 29-30 august și aduce un derby de foc încă din prima rundă, între Rapid și CSM București. În aceeași etapă inaugurală, campioana Gloria Bistrița va juca acasă cu CSM Iași, Minaur Baia Mare merge la Râmnicu Vâlcea, HC Zalău primește vizita Coronei Brașov, iar CSM Târgu Mureș se deplasează la Târgu Jiu.

La masculin, Liga Națională a rămas tot în 13 echipe după retragerea formației CSM Sighișoara. Campionatul masculin va începe în intervalul 4-6 septembrie, iar prima etapă programează deja derby-uri de tradiție. Printre cele mai tari meciuri din runda de debut se numără confruntările dintre Dinamo București și CSM Constanța, dar și duelul bucureștean dintre CSA Steaua și CSM București.