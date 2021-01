Lucian Bode, ministru de Interne și președinte al PNL Sălaj, a anunțat că a fost semnat contractul de proiectare și execuție pentru realizarea unei săli de educație fizică școlară în localitatea Cizer din județul Sălaj. Contractul are o valoare de aproape 2,2 milioane lei și o durată de realizare de 7 luni, din care o lună dedicată proiectării.

Sala care se va construi prin subprogramul “Săli de sport” – derulat de Compania Națională de Investiții SA, va avea o suprafață totală de 415 mp și va fi utilizată de elevii din localitate pentru orele de educație fizică. Astfel, obiectivul de investiții va avea un teren cu dimensiuni de 9m x 18m și anumite dotări precum spaliere, bănci de gimnastică, dar și panouri de baschet. De asemenea, pentru a asigura condiții optime pentru utilizatori, sala este prevăzută cu patru vestiare, câte două pentru băieți, respectiv fete, care să permită schimbarea elevilor din două clase fără interacțiune. Vestiarele sunt prevăzute cu dușuri și grupuri sanitare.

Totodată este prevăzut și un vestiar cu grup sanitar dedicat profesorului de educație fizică, un depozit pentru materiale sportive dar și un cabinet medical pentru prim ajutor”.

„Pentru că unul dintre dezideratele mele ca parlamentar și, totodată, de membru al Guvernului reprezintă dezvoltarea Sălajului, la începutul acestui an am reluat discuțiile cu reprezentanții Companiei Naționale de Investiții, instituție care are ca principal obiect de activitate executarea programelor de interes public sau social în domeniul construcţiilor, aprobate de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei. Domeniile principale în care CNI implementează investiții sunt: sport de masă sau de performanță, social, cultură și învățământ. Sunt bucuros să fac cunoscut că, în urma discuțiilor avute cu cei din conducerea Companiei, proiectele care vizează dezvoltarea județului Sălaj sunt astăzi pe traiectoria corectă a implementării lor”, a precizat Lucian Bode.