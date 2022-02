Cu sprijinul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, Gheorghe Ilea va participa la cea de-a doua expoziție personală la Berlin, care se va deschide sâmbătă, 19 februarie.

Galeria Plan B, cu sprijinul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj are plăcerea de a anunța cea de-a doua expoziție personală a lui Gheorghe Ilea la Berlin, care se va deschide sâmbătă, 19 februarie. Gheorghe Ilea s-a născut în 1958, în Bucea, România, lucrează și locuiește în Zalău.

Expoziția se concentrează pe o serie de picturi ale centralei termoelectrice (CTP) Zalău realizate între 2015 și 2019 în timp ce clădirea era în curs de demolare. Potrivit artistului, „proiectul își propune să recupereze moștenirea industrială recentă prin valorificarea lui în spațiul artei contemporane. Tehnologia, sistemele informatice, modul și metodele de lucru, materialele, inovația și adaptarea la cerințele politice, forța de muncă, multe lucruri lasă urme chiar și în ceea ce a mai rămas din TPP Zalău, pentru că atunci când l-am pictat, o parte din el era deja dispărut.

…Ceea ce am văzut înăuntru a fost o muncă uriașă, un tip de activitate meșteșugărească supradimensionată. Nu a existat niciodată o apreciere sau o plată corectă pentru atât de mult efort uman făcut în aceste construcții megalomane, de fapt, din toate perioadele istorice. Țevi de tot felul, suduri de asemenea, foi, vată de sticlă în jurul țevilor, plasă de sârmă pentru a ține lâna, table zincate îmbinate care învelesc țevile, robinete, mari și mici, arcuri, beton, fier de armare și încă două pagini de astfel de exemple.

De două decenii… Și natura, care încet, dar sigur își recucerește teritoriul. Plopi care cresc peste tot, iarbă, buruieni, tufe de ciulini și mure. În toamnă aduceam acasă mure din TPP. Ciori și alte păsări aveau o casă acolo. Mi-a plăcut să lucrez la TPP, era liniște. Pictam cufundat și absorbit de imaginile pe care le alegeam. Rezervoare mari, ruginite, țevi, stâlpi solizi din beton, tavane străpunse prin care se vede cerul, ca niște guri deschise din care s-au extras câțiva dinți, și vegetația care apare peste tot. Într-o sală mare, cândva văruită, unde încă mai este un bazin cu apă, am făcut o expoziție, pentru mine și pentru porumbeii care locuiau acolo. Am schimbat expoziția de două, trei ori, la fiecare trei luni, și asta nu din cauza unui concept, era mult mai practic să-mi usuc picturile acolo, în loc să le aduc acasă. Erau și turnurile, se vedeau de departe. Ce se va întâmpla cu ei, vor fi distruși? Sau nu?” (Fragmente dintr-un text de Gheorghe Ilea)

Expozițiile personale anterioare includ: Gheorghe Ilea: „Procesul de restaurare” 2015 – 2022. După „Exercitul umilinței” Tapiseria Anei Lupaș 1960 – 1962, Suprainfinit, București (2021); Povestea relocarii, Plan B, Cluj (2014); Tronicart 1300, Muzeul Național de Artă Contemporană / Galeria Dalles, București (2012); 10 Tablouri, Plan B, Berlin (2010); PĂUŞA, Muzeul de Artă Cluj (2007); Colaj, Galeria Primăriei, Lorsch (2004). Expozițiile de grup anterioare includ: După doiprezece ani. Producția artistică din România în 180 de lucrari. Expoziția Achizițiilor de Opere de Artă, MNAC – Muzeul Național de Artă Contemporană, București (2020); Mircea Cantor, Vânătorul de imagini, Musee de la Chasse et de la Nature, Paris (2019); MECIURI DUBLE CAP. O selecție de lucrări de artă contemporană din patru colecții private românești, New Budapest Gallery (2018); KM/H. Utopies automobiles et ferroviaires 1913-2013, Tour 46, Belfort & Musée du Château des ducs de Wurtemberg, Montbéliard (2013); Pictura Figurativă în România 1970 – 2010, Rezoluția Culturală Românească, Spinnerei, Leipzig, DE / Club Electroputere, Craiova (2010); Ad hoc – Artă Contemporană Română, Muzeul Ludwig, Budapesta (1997).