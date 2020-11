Vlad Morar, jucator de Liga I de la UTA Arad este nascut in 1993 in comuna Criseni si fost jucator la Viitorul Zalau fiind promovat de antrenorul Daniel Sabou. Dupa peregrinari pe la echipe precum U Cluj, Petrolul, Beitar Jerusalem, ASA Tg Mures, Panetolikos, Viitorul ori Voluntari a ajuns in sezonul 2020/2021 la Arad.

Antrenorul Laszlo Balint a reusit sa-l readuca la perioada de glorie cand era revelatia jocurilor. In meciul FC Botosani- UTA 2-3, in deplasare, a reusit doua goluri de talie europeana si o pasa decisiva de gol ceea ce face ca UTA sa fie momentan in careul de play off. In declaratiile sale de dupa meci a subliniat ca nu el este important ci echipa si se bucura ca a contribuit prin golurile sale de la Botosani la moralul echipei si urcarea in clasament. Ma bucur ca mi-am revenit dupa o accidentare si am contribuit la victorie , a incheiat salajeanul din Criseni.

FOTO: http://uta-arad.ro