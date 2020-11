Rezultatele nefavorabile cu echipele salajene de Liga 3 de fotbal SCM Zalau si Sportul Simleu Silvaniei au fost, se pare, hotaritoare pentru soarta antrenorului Dorin Toma de la CS Minaur Baia Mare. Edilii primariei din Baia Mare nu au fost de acord cu ultimele evolutii ale unei echipe aflate in reconstructie dupa esecul promovarii in Liga 2 pierzand barajul chiar in fata celor de la Comuna Recea. Mai mult un suporter a protestat urcandu-se pe turnul Cuprom inalt de 351 de metri dupa infrangerea pe teren propriu a lui Baia Mare ( 0-2 cu Progresul Somcuta Mare).El cerea demisia antrenorului Toma Dorin. Rezultatele de 3-3 de la SCM Zalau, 0-0 la Sportul Simleu Silvaniei , 2-4 la CSC Sanmartin si 0-2 cu Progresul Somcuta Mare au umplut paharul asteptarilor ! Noul nume propus este Vasile Miriuta , figura cunoscuta in mediul fotbalistic de Liga I. El trebuie sa recupereze cele 4 puncte fata de SCM Zalau, lidera seriei a 10-a din Liga 3. Mai trebuie sa duca la baraj pe Minaur si sa promoveze in Liga 2! Se vehicula venire lui Vasile Minteuan-ex CFR Cluj, ajuns apoi la CSM Resita, dar baiatul lui a ajuns la Baia Mare. Vasile Miriuta debuta ca jucator la FC Maramures in 1988.Dupa Gloria Bistrita si Dinamo, Miriuta ajunge la Gyor, Bourges, Ferencvaros, Videoton, Ujpest, Energie Cottbus si Diusburg -Germania apoi Vasas.

Miriuta a avut 9 selectii in echipa Ungariei si 1 gol marcat . A antrenat pe Ceahlaul, CFR Cluj, Dinamo, Gyor, Cottbus, Hermanstadt si Kisvarda.

In zilele urmatoare se va perfecta total intelegerea.