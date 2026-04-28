Județul Sălaj, în centrul unui paradox energetic! Deși pe hârtie suntem campioni la proiecte fotovoltaice, realitatea din teren este blocată de birocrație și firme „fantomă”. În timp ce premierul Ilie Bolojan anunță un război împotriva celor care țin rețeaua ocupată fără a produce nimic, marii investitori locali se lovesc de condiții imposibile. Sălajul are mii de megawați rezervați, dar foarte puțini ajung să fie livrați efectiv în rețea.

Analiza Sălăjeanul Info își propune să scoată la iveală contrastul dintre „proiectele verzi” și „blocajele gri”.

Lista publicată recent de Guvern arată o situație alarmantă în Sălaj. Proiecte uriașe, precum cele ale Alpha Energy Bălan (peste 131 MW) sau Errigal Energy (circa 143 MW cumulați), figurează pe lista avizelor tehnice de racordare. Totuși, între simplul aviz și producția reală este o prăpastie uriașă. Din sutele de megawați promiși de companii precum Macro Power sau Recap Energy, doar o mică parte au contracte de racordare semnate, restul fiind în etapa de „blocaj” la nivel de ATR.

Analiza proiectelor din Sălaj scoate la iveală un contrast izbitor. Pe de o parte, avem investiții care au depășit faza birocratică și livrează deja energie. Exemplele de bune practici vin de la Pure Solar Power (42 MW) și Green Energy Vision (38 MW). Deși au obținut avizele încă din februarie 2022, aceste companii nu au stat pe loc: dețin contracte de racordare, licențe de producție și au primit deja notificarea de punere în funcțiune provizorie. În prezent, parcurile sunt în perioada de teste, 90% dintre acestea fiind deja recepționate, urmând ca după finalizarea tuturor cerințelor legale să obțină certificatul de racordare final.

Alături de acestea, în zona proiectelor serioase regăsim Macro Power SRL (89,38 MW), Alpha Energy Crișeni (51,02 MW) și o componentă a Errigal Energy (49,9 MW), toate având contracte de racordare semnate.

La polul opus, însă, „greii” rezervărilor par să țină sistemul sub lacăt. Alpha Energy Bălan blochează singură peste 131 de megawați, fiind urmată de Errigal Energy cu încă 93 de megawați blocați sub formă de aviz. Lista „hârtiilor” care ocupă capacitatea rețelei fără a produce este însă mult mai lungă.

Firme precum Stocare Energie SRL (78,14 MW), Recap Energy SRL (49,95 MW) figurează și ele în acest blocaj al avizelor tehnice de racordare.

Acestea sunt exact proiectele vizate de „războiul” premierului Ilie Bolojan, care a dezvăluit că, la nivel național, aproape 80% dintre titularii de avize nu au niciun angajat, fiind doar „păpuși” care tranzacționează documente în loc să construiască. Prin acest mod de operare, mii de megawați sunt ținuți ostatici de entități care par să aștepte doar un cumpărător pentru aviz, în timp ce rețeaua din Sălaj este declarată „indisponibilă” pentru investitorii de bună-credință.

Premierul Ilie Bolojan a fost categoric: se introduc garanții financiare dure. Cine nu produce, pierde locul. Este singura șansă pentru ca Sălajul să nu rămână doar o „baterie moartă” pe harta energetică a României.

Problema nu este doar locală, ci națională. Guvernul a eliberat avize pentru 80.000 de megawați — de aproape zece ori mai mult decât are nevoie România zilnic. Analizele arată că peste 75% dintre firmele care dețin aceste avize au cifră de afaceri zero și niciun angajat. Practic, aceste „hârtii” sunt păstrate pentru a fi vândute, blocând accesul unor investitori serioși care chiar vor să construiască.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că va impune regulamente stricte: garanții financiare și termene ferme. Cine nu începe lucrările, pierde avizul. Este singura cale prin care proiectele serioase din Sălaj pot avansa fără a fi sufocate de condițiile tehnice impuse de „rezervările” fictive de pe rețea.

În final, rămâne imaginea unei industrii în care marionetele intereselor de culise riscă să pună sub lacăt viitorul verde al județului, în timp ce investitorii reali demonstrează că se poate. În timp ce premierul Ilie Bolojan se zbate să deblocheze miliardele din PNRR pentru modernizarea țării, speculanții de avize continuă să blocheze rețeaua cu simple hârtii, ignorând adevăratele interese ale României. Rămâne de văzut dacă noile regulamente vor reuși să curețe Sălajul de aceste «păpuși» energetice, lăsând loc doar profesioniștilor care, după ani de muncă și teste riguroase, reușesc să aducă, cu adevărat, energie în casele noastre și stabilitate în facturile tuturor.