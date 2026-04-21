Județul Sălaj a devenit un veritabil centru al diplomației culturale. Președintele Consiliului Județean, Dinu Iancu-Sălăjanu, a deschis porțile instituției pentru a primi delegația de poeți și artiști participanți la cea de-a 24-a ediție a Festivalului Internațional „Primăvara Poeziei”.

Evenimentul, care reunește creatori de pe patru continente, transformă Țara Silvaniei într-un spațiu al dialogului și al respectului reciproc prin intermediul versurilor. Sub egida diversității etnice și culturale, sediul Consiliului Județean Sălaj a găzduit o întâlnire de excepție. Scriitori din România, dar și din țări precum India, Columbia, Kenya, Azerbaidjan sau Monaco, au fost salutați de șeful administrației județene, în prezența managerului Centrului de Cultură și Artă, Daniel Săuca.

În mesajul său, Dinu Iancu-Sălăjanu a subliniat că Sălajul, deși un județ mic ca suprafață, este un exemplu de unitate prin cultură, un loc unde personalități marcante au demonstrat de-a lungul timpului că valorile universale nu cunosc frontiere. Festivalul, desfășurat între 20 și 25 aprilie, cuprinde o serie de evenimente în Zalău, în județ, dar și în Cluj-Napoca, fiind organizat în parteneriat cu UDMR Sălaj și Uniunea Scriitorilor.

La finalul întrevederii, președintele CJ le-a urat oaspeților o săptămână plină de inspirație, exprimându-și speranța că, la plecare, aceștia vor purta Țara Silvaniei nu doar în bagajul de amintiri, ci mai ales în suflet.

Prin susținerea unor astfel de evenimente de anvergură, administrația județeană reconfirmă faptul că investiția în cultură și tineret este cea mai sigură cale de a păstra identitatea locală vie într-o lume globalizată. „Primăvara Poeziei” nu este doar un festival, ci o dovadă că Sălajul știe să cultive frumosul și să ofere tinerei generații modele de creativitate și toleranță care transcend granițele hărții.