Consiliul Județean Sălaj trece printr-un moment de reconfigurare administrativă. În urma măsurii de control judiciar dispuse de DNA față de președintele Dinu Iancu-Sălăjanu, instituția a anunțat pașii pentru desemnarea unui interimar. Decizia vine în contextul în care județul a înregistrat performanțe administrative majore în ultimii ani, fiind un model de eficiență în utilizarea banilor europeni.

Pentru a asigura bunul mers al proiectelor, consilierii județeni se vor întruni vineri, 24 aprilie 2026, pentru a vota unul dintre vicepreședinți în funcția de președinte interimar. Măsura este necesară pentru ca activitatea juridică și plățile pentru investiții să nu fie blocate, deoarece Sălajul a fost „campion” la fonduri europene.

Actuala situație juridică vine într-un moment în care Sălajul se mândrește cu rezultate solide în topurile naționale. Conform datelor administrative recente, județul a reușit performanța de a ocupa locul 3 în țară la rata de absorbție a fondurilor europene, un indicator care reflectă capacitatea echipei din CJ de a transforma proiectele de pe hârtie în realități pentru comunitate.

Un pilon strategic al acestei dezvoltări este Parcul Industrial de la Hereclean, un proiect de anvergură care promite să devină motorul economic al județului, atrăgând investitori și generând locuri de muncă pentru tinerii din Sălaj. Totodată, programul de dotare a școlilor a rămas un model de bune practici la nivel național:

-Achiziția a 51 de microbuze electrice pentru transportul elevilor.

Eficiență financiară record: În timp ce alte județe au plătit sume duble, administrația sălăjeană a obținut un preț de aproximativ 118.000 euro per unitate, reușind să doteze aproape toate comunitățile din județ cu transport modern și sigur.

Dincolo de cifrele administrative, mandatul președintelui a fost marcat de o viziune axată pe identitate și viitor. Dinu Iancu-Sălăjanu s-a remarcat ca un susținător activ al tinerilor și al culturii sălăjene, promovând constant valorile spirituale ale zonei.

Respectul pentru religia ortodoxă și valorile creștine au fost vizibile prin numeroasele apariții și colaborări cu Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului. Parteneriatul dintre autoritatea județeană și eparhie a fost adesea subliniat de președintele CJ ca fiind esențial pentru echilibrul comunității și pentru educarea noilor generații în spiritul tradiției

Pentru președintele Dinu Iancu Sălăjanu prioritățile le reprezintă acum continuarea activității instituției și respectarea termenelor pentru plățile și proiectele în curs.

Reprezentanții instituției subliniază că aparatul administrativ rămâne funcțional.

„Activitatea administrativă continuă fără sincope. Toate direcțiile sunt operaționale, iar procedurile de plată și implementarea proiectelor rămân priorități absolute”, se arată în comunicatul semnat de purtătorul de cuvânt Andreea Marton.

În timp ce procesul judiciar își urmează cursul sub principiul prezumției de nevinovăție, miza politică și administrativă de mâine este uriașă: menținerea ritmului de dezvoltare care a pus Sălajul pe harta performanței în România.

Rămâne de văzut cum se va redesena harta puterii la nivel județean în urma votului de mâine, însă miza reală pentru sălăjeni este ca proiectele majore de infrastructură și educație să își urmeze cursul firesc, dincolo de orice context politic sau juridic.