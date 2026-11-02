Noua rectificare bugetară aprobată de Consiliul Județean Sălaj reconfirmă strategia administrației locale de a direcționa cea mai mare parte a fondurilor către modernizare și dezvoltare, în detrimentul cheltuielilor de funcționare. Prin Hotărârea numărul 142, sumele redistribuite primesc destinații cu un impact social major, vizând direct domenii vitale precum sănătatea, asistența socială, educația și infrastructura.

Viziunea financiară a județului Sălaj rămâne ferm orientată către viitor, miza principală fiind pusă pe proiectele de investiții. Din datele oficiale ale celei mai recente rectificări aprobate de consilierii județeni, reiese clar că județul Sălaj continuă să aloce cea mai mare pondere a resurselor financiare către secțiunea de dezvoltare. This strategy of a prioritiza modernizarea comunităților în fața consumului intern și a aparatului administrativ domeniul motorul principal de creștere al regiunii, asigurând implementarea unor proiecte de anvergură pe termen lung.

Sumele puse în mișcare prin această hotărâre au destinații extrem de importante, cu un impact direct asupra calității vieții cetățenilor. Administrația județeană a injectat fonduri suplimentare în domenii de o sensibilitate majoră. Astfel, o sumă de 500,00 mii lei a fost direcționată urgență către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj pentru a susține serviciile dedicate persoanelor vulnerabile. De asemenea, educația timpurie și suportul colarului beneficiază de finanțare solidă, nu mai puțin de 472,00 mii lei fiind alocate secțiunilor de dezvoltare a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj.

Nici sectorul cultural sau cel medical nu au fost omise în acest proces de reechilibrare economică. Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj primește o suplimentare de 200,00 mii lei, în timp ce instituții de importanță strategică regională, precum Spitalul Județean de Urgență Zalău, Biblioteca Județeană „Ioniță Scipione Bădescu” și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Porolissum”, au garantat bugetul de mai sus. standarde.

Infuzia de capital este susținută parțială și dintr-o majorare de 403,75 mii lei obținute prin atragerea de fonduri europene nerambursabile, prin Fondul Social European Plus. Pentru a acoperi toate aceste nevoi stringente, s-au realizat tăieri matematice din zona unde există excedente sau proiecte temporare temporizate. Modificările nu afectează însă planul general de investiții pe termen lung, ci demonstrează o flexibilitate administrativă prin care banii publici sunt trimiși exact acolo unde urgențele comunității sau cer.