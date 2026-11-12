Autoritățile din județul Sălaj au intrat în linie dreaptă cu pregătirile pentru sezonul rece. Reprezentanții instituțiilor responsabile de intervenții în situații de urgență și-au coordonat planurile de acțiune pentru a preveni blocajele în trafic și pentru a interveni rapid în cazul fenomenelor meteo extreme.

Toate drumurile naționale și județene din Sălaj au contracte de deszăpezire semnate și sunt pregătite pentru intervențiile din sezonul rece. Asigurarea vine din partea conducerii Instituției Prefectului, în urma unei ședințe de lucru la care au participat șefii principalelor structuri teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne.

La întâlnirea de coordonare au fost prezenți reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, ai Inspectoratului de Jandarmi Județean și cei ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porolissum. Scopul principal al acestei reuniuni a fost stabilirea unui plan comun de acțiune, astfel încât răspunsul echipajelor din teren să fie unul prompt și eficient atunci când condițiile meteorologice devin dificile.

Autoritățile au analizat capacitatea de reacție a fiecărei structuri și modul în care se va face comunicarea între instituții în situații de criză. Se pune un accent deosebit pe prevenirea blocajelor rutiere, pe menținerea practicabilă a principalelor artere de circulație și pe protejarea comunităților izolate, în cazul unor ninsori abundente sau al viscolului.

În ceea ce privește administrarea rețelei rutiere, situația la nivelul marilor artere din județ este sub control. Drumurile naționale și cele județene beneficiază deja de operatori desemnați, gata să intervină cu utilaje și material antiderapant încă de la primele semne de polei sau ninsoare.

Singurele proceduri rămase încă în desfășurare vizează rețeaua de drumuri locale. La nivelul județului, 10 unități administrativ-teritoriale se află în plin proces de achiziție publică pentru serviciile de deszăpezire a drumurilor comunale, însă autoritățile dau asigurări că aceste demersuri sunt pe ultima sută de metri și nu vor afecta siguranța cetățenilor.

După finalizarea acestor ultime proceduri la nivel local, întregul județ va avea acoperire completă pentru intervențiile de iarnă. Structurile Ministerului Afacerilor Interne rămân în alertă permanentă și vor monitoriza constant starea carosabilului, colaborând cu administratorii de drumuri și cu autoritățile locale pentru ca traficul rutier să se desfășoare în condiții de siguranță pe toată durata sezonului rece.