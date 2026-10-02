Consiliul Județean Sălaj a aprobat, în cadrul unei ședințe de îndată, proiectul de realizare a unui parc fotovoltaic major destinat asigurării consumului propriu de energie. Inițiativa a trecut cu un sprijin larg, de 22 de voturi favorabile, aleșii județeni validând atât indicatorii tehnico-economici, cât și finanțarea structurată prin Fondul pentru Modernizare, în paralel cu adoptarea unor noi regulamente stricte în urbanism.

Pași rapizi și decisivi făcuți de administrația județeană din Sălaj către independență energetică și modernizare. Convocați de urgență într-o ședință de îndată, consilierii județeni au dezbătut și aprobat cu prioritate proiectul strategic privind realizarea unui parc fotovoltaic în vederea asigurării consumului propriu. Această hotărâre a întrunit un consens puternic la nivelul legislativului local, fiind adoptată cu un număr de 22 de voturi pentru. Prin acest vot, au fost aprobați oficial toți indicatorii tehnico-economici ai viitoarei capacități de producție, dar și modalitatea clară de finanțare, banii urmând să fie atrași din Fondul pentru Modernizare. Rolul parcului este de a genera energie verde pentru clădirile și instituțiile aflate în proprietatea Județului Sălaj, reducând astfel la minimum facturile publice și protejând bugetul local pe termen lung.

Pe lângă această decizie din zona tranziției energetice, ședința ordinară din 29 septembrie 2026 a adus modificări de substanță și în sectorul dezvoltării teritoriale și al construcțiilor. Consiliul Județean a dat undă verde noilor regulamente de organizare și funcționare pentru Comisia de Acord Unic, cunoscută sub acronimul C.A.U., dar și pentru Comisia locală de avizare integrată a documentațiilor de urbanism. Ambele structuri au fost complet reorganizate pentru a fi aliniate noului Cod al amenajării teritoriului. Prin aceste măsuri, autoritățile promit să elimine blocajele birocratice și să scurteze semnificativ termenele de eliberare a avizelor și autorizațiilor pentru toți investitorii din județ.

Tot în cadrul aceleiași sesiuni, pentru a asigura o funcționare optimă a întregului aparat pe perioada sezonului rece, a fost aprobat și programul de deszăpezire pentru iarna 2026-2027, beneficiind de un buget de 8,3 milioane de lei. Toate aceste proiecte aprobate completează o strategie integrată prin care autoritățile locale încearcă să aducă un echilibru între digitalizarea serviciilor de urbanism și eficientizarea resurselor financiare.