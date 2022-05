Ministrul Educației anunță că toate salariile din învățământ au fost plătite. Banii ar fi trebuit să fie virați vineri, dar au avut loc întârzieri din cauza unor erori informatice.

Toate drepturile salariale ale angajaţilor din sistemul de educaţie au fost plătite, a declarat luni ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu.

„În urma consultării tuturor inspectoratelor şcolare judeţene, suntem în măsură să vă informăm că la această oră au fost plătite toate drepturile salariale angajaţilor din sistemul de educaţie”, afirmă Cîmpeanu.

El a reiterat susţinerea pentru o „salarizare motivantă” şi pentru plata la timp a tuturor angajaţilor din învăţământ.

„Ministerul Educaţiei regretă întârzierile înregistrate din cauza unor erori informatice la nivelul unei instituții care se află în structura altui minister și reiterează susţinerea pentru o salarizare motivantă şi, evident, pentru plata la timp a tuturor angajaţilor din învăţământ. Fără resurse financiare nu se poate imagina o educaţie în spiritul calității și echității”, a mai spus ministrul Educației.

Edupedu.ro a scris că profesorii vor primi în termen de 3 luni prima tranșă pentru plata diferențelor salariale, pentru perioada 2017-2021, după ce Ordonanța de Urgență a fost publicată în Monitorul Oficial luna trecută. Este vorba despre Ordonanța de urgență privind plata diferențelor de drepturi salariale pentru profesorii din învățământul de stat, pentru perioada 1 iulie 2017-31 august 2021. Beneficiază de plata drepturilor salariale personalul didactic din învățământul preuniversitar și universitar de stat, inclusiv personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare, conform documentului.

Sumele necesare acordării diferențelor de drepturi salariale stabilite se plătesc eșalonat, pe o perioadă de 5 ani, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, astfel: în primul an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plătește 5% din valoarea diferențelor salariale; în al doilea an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plătește 10% din valoarea diferențelor salariale; în al treilea an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plătește 25% din valoarea diferențelor salariale; în al patrulea an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plătește 25% din valoarea diferențelor salariale; în al cincilea an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plătește 35% din valoarea diferențelor salariale.

În ianuarie 2022, ministrul Educației declara că cel mai mic salariu net al unui profesor debutant în România este 2.597 lei, cu indemnizaţia de hrană inclusă.