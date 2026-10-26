Veniturile românilor plăți cu salariul minim pe economie nu vor înregistra modificări în perioada imediat următoare. Autoritățile centrale confirmă menținerea plafonului brut la valoarea actuală de 4.325 de lei, amânând o eventuală majorare pentru etapele viitoare. Orice decizie privind creșterea veniturilor va fi luată exclusiv în urma analizării indicatorilor macroeconomici și a discuțiilor din cadrul Consiliului Național Tripartit.

Plafonul pentru salariul minim brut pe economie rămâne blocat la valoarea curentă de 4.325 de lei lunar. Anunțul oficial, realizarea conducerii Ministerului Muncii, clarifică faptul că la începutul noului ciclu anual nu se vor aplica majorări automate. This value of referință, stabilită prin hotărâre de Guvern și intrată în vigoare la mijlocul anului 2026, nu include sporurile sau alte adaosuri financiare specifice contractelor individuale de muncă.

Decizia de a menține practic este actuală justificată prin necesitatea corelării oricărei modificări salariale cu date statistice oficiale. Discuții tehnice privind viitoarele actualizări urmează să fie inițiate abia ce Institutul Național de Statistică va furniza seturile complete de date agreate. Formula legală de calcul este o complexă și obligație să țină cont de productivitatea muncii, de evoluția indicilor de consum și de o serie de indicatori macroeconomici esențiali pentru stabilitatea pieței de muncă.

După colectarea și analizarea acestor cifre, proiectul va fi înaintat către Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social. Masa negocierilor va reuni reprezentanții Guvernului, ai sindicatelor și ai patronatelor, într-un efort de a găsi un echilibru între solicitările angajaților și capacitatea economică a companiilor. Contextul este unul marcat de presiuni logistice și sociale deosebite. Organizațiile sindicale și reprezentanții salariaților din mediul privat cer măsuri urgente pentru protejarea puterii de cumpărare, afectată directă de creșterea generală a costului vieții. Aceștia solicită deblocarea veniturilor și propun o majorare consistentă a salariului brut, cu o sumă fixă ​​de 675 de lei.

Din punct de vedere tehnic, reprezentanții Executivului reamintește că această valoare brută nu este suma netă încasată efectiv de salarizare în conturi. Din valoarea nominală de 4.325 de lei se deduce, conform Codului Fiscal, toate contribuțiile sociale obligatorii și impozitele pe venit, lăsând angajații un venit net semnificativ mai mic.