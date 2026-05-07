Consiliul Județean Sălaj face un pas decisiv pentru salvarea moștenirii arhitecturale a județului. Președintele Dinu Iancu-Sălăjanu a anunțat deschiderea unei noi sesiuni de finanțare pentru monumentele istorice aflate în proprietate privată. Cu un buget total de jumătate de milion de lei, programul pentru anul 2026 oferă proprietarilor sprijinul financiar necesar pentru a stopa degradarea clădirilor de patrimoniu și pentru a le reda strălucirea de altădată.

Județul Sălaj este recunoscut pentru zestrea sa istorică, de la biserici de lemn seculare la conace nobiliare, însă multe dintre acestea, aflate în mâini private, necesită intervenții urgente. Conducerea Consiliului Județean subliniază că protejarea acestor obiective nu este doar o obligație legală, ci și o datorie față de identitatea locală. Președintele Dinu Iancu-Sălăjanu a evidențiat faptul că acest program este conceput special pentru a veni în sprijinul celor care dețin o parte din istoria Sălajului, dar nu dispun de resursele necesare pentru restaurări complexe.

Bugetul de 500.000 de lei este structurat pentru a acoperi toate etapele necesare salvării unui monument. Astfel, 150.000 de lei sunt rezervați pentru intervenții de urgență, 300.000 de lei pentru lucrări de execuție, cum ar fi reparații, consolidări sau restaurări, iar 50.000 de lei sunt alocați pentru elaborarea documentațiilor tehnice. Proprietarii pot accesa până la 60.000 lei pentru proiecte de execuție și maximum 25.000 lei pentru partea de proiectare.

Cei interesați să acceseze aceste fonduri nerambursabile își pot depune propunerile de proiecte la Registratura Consiliului Județean Sălaj până la data de 30 iunie 2026, ora 16:00. Toate detaliile privind criteriile de selecție și documentele necesare pot fi consultate pe site-ul oficial al instituției, www.cjsj.ro.

Această inițiativă reprezintă o șansă reală pentru turismul cultural sălăjean, transformând ruinele de astăzi în puncte de atracție pentru mâine. Este timpul ca istoria județului nostru să nu mai fie lăsată la voia întâmplării, ci să fie pusă în valoare prin efortul comun al autorităților și al cetățenilor.