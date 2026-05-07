Se împlinește un deceniu de când pasiunea pentru salvare a devenit o misiune oficială pentru mii de români. Programul național „Salvator din pasiune”, inițiat de DSU, aniversează 10 ani de existență, timp în care voluntarii au devenit un sprijin vital pentru echipajele profesioniste. Și în județul nostru, voluntarii ISU Sălaj demonstrează zilnic că implicarea civică salvează vieți, fiind prezenți atât la intervenții, cât și la campaniile de prevenire din localitățile sălăjene.

Lansat în 2016, proiectul a crescut spectaculos: de la 750 de pionieri la nivel național, la peste 18.000 de oameni care au îmbrăcat, de-a lungul timpului, haina de voluntar.

În prezent, peste 7.700 de salvatori sunt activi în toată țara, mulți dintre aceștia activând chiar în cadrul unităților ISU din Sălaj. Acești oameni nu doar că oferă o mână de ajutor, dar sunt instruiți riguros în centrele de formare, dobândind competențe esențiale în primul ajutor calificat.

În Sălaj, prezența voluntarilor este tot mai vizibilă la evenimentele publice, în școli și la exercițiile de simulare. Programul a avut un impact major mai ales în rândul tinerilor din județ, oferindu-le o disciplină aparte și mândria de a lucra cot la cot cu pompierii militari. Pentru a deveni „Salvator din pasiune” în Sălaj, candidații trebuie să aibă vârsta între 16 și 65 de ani, să fie apți medical și psihologic și să nu aibă antecedente penale.

Dosarul de înscriere, care trebuie depus la sediul ISU „Porolissum” Sălaj, trebuie să conțină cererea de înscriere, copia actului de identitate, cazierul judiciar pentru cei peste 18 ani, avizul psihologic și acordul părinților în cazul minorilor. Reprezentanții ISU își exprimă recunoștința față de toți sălăjenii care au ales să își sacrifice timpul liber pentru siguranța comunității.

Dacă ai între 16 și 65 de ani și simți că poți face diferența, porțile ISU Sălaj sunt deschise. A fi voluntar nu este doar un hobby, ci o dovadă de curaj și iubire față de semenii tăi din acest județ. Fii și tu parte din echipa care salvează vieți!