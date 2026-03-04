Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea – Conferința Transilvania de Nord în parteneriat cu Primăria Orașului Cehu Silvaniei au organizat Campania ”Din grijă pentru tine”.

Campania „Din grijă pentru tine”, organizată de Biserica Adventistă de Ziua a Saptea din România s-a desfășurat la Cehu Silvaniei în perioada 1-2 martie 2026. Evenimentul a oferit consultații medicale gratuite și investigații de specialitate locuitorilor din oraș și zonele limitrofe.

În cadrul centrului medical mobil amenajat la Sala de Sport, cetățenii au beneficiat de un spectru larg de consultații și investigații, menite să ofere o imagine de ansamblu asupra stării de sănătate și să faciliteze depistarea timpurie a unor patologii:

Ecografii de specialitate: ecografie abdominală, ecografie mamară, ecografie de tiroidă, ecografie Doppler carotidian și ecografie cardiacă.

Consultații medicale: cardiologie, medicină internă, gastroenterologie, dermatologie, diabetologie (nutriție și boli metabolice), oncologie și pediatrie.

Investigații paraclinice: măsurarea tensiunii arteriale, determinarea glicemiei și determinarea indicelui de masă corporală.

Consiliere și prevenție: sesiuni de educație pentru sănătate, menite să promoveze un stil de viață echilibrat.

Aceste servicii sunt oferite de medici care fac voluntariat, eliminând bariera financiară pentru pacienți.

Prin succesul acestei ediții de la Cehu Silvaniei, campania „Din grijă pentru tine” reconfirmă faptul că solidaritatea și voluntariatul rămân piloni esențiali în creșterea calității vieții și în construirea unei comunități mai sănătoase și mai informate.

Dincolo de cifre și consultații, evenimentul din 1-2 martie a demonstrat că grija față de semeni rămâne cel mai eficient tratament pentru o societate unită.