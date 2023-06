CCR a respins, miercuri, sesizarea depusă de USR și Forța Dreptei privind modificarea legii care vizează sancționarea protestelor. Inițiatorul legii, Nicolae Lucian Bode, a transmis un mesaj către cei ce au fost împotriva legii. Curtea a considerat că legea este constituțională.

CCR a respins, miercuri, sesizarea depusă de USR și Forța Dreptei privind modificarea legii care vizează sancționarea protestelor. În legătură cu acest subiect, secretarul general al PNL, Nicolae Lucian Bode, a precizat că CCR a desființat integral criticile de neconstituționalitate ale USR, spunând răspicat că acestea sunt „clare, precise și previzibile, nefiind contrare principiului securității juridice”.

„Curtea Constituțională a respins astăzi în UNANIMITATE sesizarea de neconstituționalitate depusă de către USR și neafiliați asupra propunerii legislative de modificare a Codului Penal pe care am inițiat-o în februarie împreună cu domnul senator Nicolae Ciucă.Din păcate, unii au vocația de „demolatori” și de a arunca țara în haos sub diferite forme și pretexte, pornind de la politică și până la a fi indulgenți cu infractorii. Nu poți să te erijezi în lupul moralist al societății românești când ataci proiecte de lege care au ca obiectiv pedepsirea infractorilor și a delicvenților.Curtea a desființat integral criticile de neconstituționalitate ale USR spunând răspicat că acestea sunt „clare, precise și previzibile, nefiind contrare principiului securității juridice”, majorarea limitelor speciale ale pedepselor penale și reglementarea unor forme agravate ale infracțiunilor fiind exclusiv de competența legiuitorului. De prea multe ori am văzut cetățeni descumpăniți și scandalizați de pedepsele indulgente pe care le primesc răufăcătorii și cei care se manifestă cu violență la adresa celorlalți. Sunt de partea celor care doresc să își simtă viața, familia și proprietatea mult mai bine protejate. Siguranța străzii este siguranța noastră, a tuturor, este siguranța copiilor, părinților și bunicilor noștri.La momentul depunerii acestei inițiative legislative s-a provocat o adevărată furtună într-un pahar cu apă de către cei din Opoziție cu privire la o posibilă încălcare a unor prevederi din Convenţia europeană a drepturilor omului, respectiv din Constituţia României. Nimic mai fals!”, a precizat Lucian Bode