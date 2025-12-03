Senatul a adoptat tacit un proiect de lege care introduce sancțiuni contravenționale pentru comportamente considerate agresive sau lipsite de respect față de instituțiile publice și angajații acestora. Inițiativa prevede amenzi de până la 20.000 de lei și urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților.

Termenul de dezbatere și vot în Senat pentru acest proiect de lege s-a împlinit la data de 26 noiembrie. În lipsa unei dezbateri și a unui vot explicit, inițiativa legislativă a fost considerată adoptată tacit, conform procedurii parlamentare.

Proiectul urmează să fie transmis Camerei Deputaților, care are rolul de for decizional în acest caz.

Propunerea legislativă a fost inițiată de 36 de parlamentari din partea UDMR și a grupului minorităților naționale. Aceasta vizează completarea cadrului legal existent privind ordinea publică și relația dintre cetățeni și instituțiile statului.

Textul modifică și completează Legea nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a normelor de conviețuire socială și Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Proiectul modifică Legea 61/1991 prin introducerea unei noi fapte contravenționale. Este vizată manifestarea, în relațiile cu instituțiile publice și angajații acestora, a unui comportament lipsit de respect, provocator sau intimidant, agresiv ori recalcitrant.

De asemenea, este inclus refuzul de a respecta indicațiile personalului instituțiilor publice, fapte considerate contrare obligației cetățenilor de a adopta o conduită civilizată și respectuoasă, pentru menținerea ordinii și liniștii publice.

Pentru aceste comportamente sunt prevăzute sancțiuni sub forma unor amenzi cuprinse între 5.000 și 20.000 de lei.

Actul normativ introduce și modificări în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Noile prevederi stabilesc obligații clare pentru persoanele care solicită verbal informații de interes public.

Solicitanții trebuie să respecte programul stabilit al instituțiilor și să adopte un comportament care să nu afecteze activitatea personalului. Textul legii precizează că nerespectarea acestor reguli poate duce la evacuarea persoanei din incinta autorității sau instituției publice.

„Persoanele care solicită verbal informaţii publice au obligaţia de a respecta programul stabilit şi să înfăţişeze un comportament care să nu afecteze activitatea personalului din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. Personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, personalul de pază şi ordine sau organul de poliţie, după caz, va proceda la evacuarea persoanei care nu respectă aceste prevederi din incinta autorităţii sau instituţiei publice”, se menţionează în actul normativ.

Potrivit proiectului, personalul instituțiilor publice, personalul de pază și ordine sau organele de poliție vor avea competența de a evacua din sediu persoanele care nu respectă noile prevederi legale.

Măsura este prevăzută ca instrument pentru asigurarea unui climat funcțional și sigur în relația dintre cetățeni și autorități, fără a afecta activitatea instituțiilor publice.

Proiectul de lege urmează să fie analizat și supus votului final în Camera Deputaților.