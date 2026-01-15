Sancțiuni mai dure pentru amenzile de circulație neplătite sunt prevăzute printr-un nou proiect de lege, care urmează să fie aprobat de Guvern și adoptat de Parlament.

Un nou proiect de lege, supus dezbaterii publice de către Ministerul Dezvoltării, aduce reguli mai stricte pentru șoferii care nu își plătesc amenzile la timp.

Printre multe alte măsuri propuse se numără și câteva schimbări care i-ar putea face pe șoferi mai atenți la drum și mai responsabili atunci când vorbim de amenzi plătite la timp.

Concret, proiectul propune majorări succesive ale amenzilor. Astfel, dacă amenda nu este plătită în trei luni de la termenul inițial, crește cu 30%, iar după șase luni se mai aplică încă 30%.

În plus, dacă un șofer nu își achită amenda de circulatie în termen de 90 de zile de la data scadentă, i se suspendă dreptul de a conduce, lucru care nu se întâmplă acum. Iar pentru a-și recupera permisul, va trebui să dovedească că a plătit toate amenzile de circulaţie restante, nu doar pe cea care a dus la suspendare.

Autoritățile explică că aceste măsuri ar putea fi un mecanism de creștere a disciplinei în trafic. Însă, aceste modificări vor intra în vigoare după aprobarea de către Guvern și adoptarea de către Parlament.