Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal a dictat sancțiuni în urma incidentelor de la finalul partidei CFRCluj – U Cluj. CFR Cluj a fost sancționat cu o amendă de 15.000 lei, în timp ce U Cluj va trebui să plătească 10.000 lei.

Scandalul de la meciul CFR Cluj – ”U” Cluj a izbucnit după ce Cristiano Bergodi l-a acuzat pe Andrei Cordea că l-a înjurat. După ultimul fluier al jocului, antrenorul italian a intrat pe teren pentru a-i cere socoteală fotbalistului rivalei și de acolo a izbucnit un scandal între tabere.

Arbitrul Rareș Vidican l-a eliminat imediat pe antrenorul italian. Aceeași soartă a avut-o și Andrei Cordea.

La flash-interviu, Andrei Cordea a spus că, într-adevăr, a înjurat, dar nu pe Cristiano Bergodi, ci pe Dan Nistor, aflat lângă italian.

În urma celor întâmplate, Comisia de Disciplină a FRF a decis ca antrenorul celor de la U Cluj să fie sancționat cu o suspendare de 30 de zile și cu o amendă de 10.000 lei. Tehnicianul va rămâne în tribune la ultimele 3 runde ale sezonului regulat, dar și la meciul cu Hermannstadt din sferturile Cupei României. Va sta din nou pe bancă în prima etapă din play-off sau play-out.

De partea cealaltă, Andrei Cordea a primit trei etape de suspendare și o amendă de 5.000 de lei.

Jucătorul celor de la CFR Cluj și-a ispășit deja două dintre acestea la partidele cu Rapid (1-1, în Cupa României) și cu Hermannstadt (0-1).

Golgheterul echipei conduse de Daniel Pancu nu va fi disponibil nici pentru meciul cu Petrolul. Cordea va putea reveni însă pe gazonul la partida cu Farul, programată pe 28 februarie.

Mai mult decât atât, clubulul CFR Cluj a fost și el sancționat cu o amendă de 15.000 lei, în timp ce U Cluj va trebui să plătească 10.000 lei.

Tehnicianul italian a vorbit după ce Comisia de Disciplină și Etică a analizat evenimentele de la finalul derby-ului Clujului, când situația a degenerat: