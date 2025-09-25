Comisia de Disciplină din cadrul FRF, a hotărât sancţiuni mari pentru Petrolul şi Dinamo ca urmare a incidentelor de la meciul din etapa a noua a Superligii.

Pentru afişarea sub orice formă de inscripţii rasiste, xenofobe şi jignitoare, scandarea de cuvinte/expresii jignitoare şi obscene ori emiterea de sunete în scop jignitor, Petrolul a primit o penalitate sportivă de 5.000 lei.

Pentru introducerea în locurile de desfăşurare a jocurilor de băuturi alcoolice, obiecte şi materiale explozive, incendiare şi fumigene, substanţe toxice, halucinogene şi iritante, alte obiecte ce au fost folosite de spectatori la acţiuni de tulburare a ordinii publice sau care pot contribui la producerea unor acte de violenţă şi pentru aprinderea ori aruncarea cu obiectele menţionate spre alţi spectatori sau spre/în terenul de joc, clubul Petrolul a fost penalizat cu 10.000 lei.

În conformitate cu prevederile art.45.1 din Regulamentul Disciplinar clubul ACS Petrolul va executa sancţiunea pentru abaterea cea mai gravă prevăzută de art.83.2.d şi sportivă de 10.000 lei, precizează Comisia de Disciplină.

De asemenea, directorul sportiv Paul Pintilie a fost suspendat trei jocuri şi a primit o penalitate sportivă de 4.500 lei.

Pentru afişarea sub orice formă de inscripţii rasiste, xenofobe şi jignitoare, scandarea de cuvinte/expresii jignitoare şi obscene ori emiterea de sunete în scop jignitor, clubul Dinamo a primit o penalitate sportivă de 7.500 lei.

Pentru introducerea în locurile de desfăşurare a jocurilor de băuturi alcoolice, obiecte şi materiale explozive, incendiare şi fumigene, substanţe toxice, halucinogene şi iritante, alte obiecte ce au fost folosite de spectatori la acţiuni de tulburare a ordinii publice sau care pot contribui la producerea unor acte de violenţă şi pentru aprinderea ori aruncarea cu obiectele respective spre alţi spectatori sau spre/în terenul de joc, Dinamo a primit o sancţiune de 11.250 lei.

În conformitate cu prevederile art.45.1 din Regulamentul Disciplinar clubul SC Dinamo 1948 va executa sancţiunea pentru abaterea cea mai gravă prevăzută de art.83.2.b şi penalitate sportivă de 11.250 lei.

În cadrul aceleiaşi şedinţe s-a decis sancţionarea jucătorilor Ovidiu Bic, de la Universitatea Craiova, şi Gabriel Oancea, de la FC Argeş, pentru eliminările din partida disputată în cadrul etapei a 10-a a Superligii.

De asemenea, membrii comisiei au aplicat o sancțiune similară jucătorului Paul Iacob, de la Oțelul Galați, pentru eliminarea din partida cu Universitatea Craiova: „ACS SC Oțelul Galați vs. Universitatea Craiova – Eliminare: Iacob Paul Alexandru (gazde) – În temeiul art.63.1.g raportat la art.63.2.1 din Regulamentul Disciplinar se sancționează jucătorul Iacob Paul Alexandru cu suspendare pentru un joc și penalitate sportivă de 740 lei”.