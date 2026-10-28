Federația Română de Handbal a numit un nou staff tehnic la conducerea reprezentativei masculine, după ce tratativele cu tehnicianul anterioare au eșuat din considerente financiare. Postul de selecționer a fost preluat de Sandu Iacob, fost căpitan al tricolorilor, în timp ce funcția de antrenor secund va fi ocupată de o figură legendară a handbalului internațional.

Echipa națională de handbal masculin a României începe un nou capitol tehnic sub o conducere autohtonă, sprijinită de expertiză internațională. Oficialii federației de profil s-au orientat către Sandu Iacob pentru postul de antrenor principal, după ce negocierile cu cehul Filip Jicha, fost tehnician la Kiel, au picat definitiv. Pretențiile financiare ale antrenorului străin, care solicitat un pachet total de aproximativ 20.000 de euro constând în salariu, chirie, mașină și transport aerian, au depășit posibilitățile stringente ale forului național, mai ales după ce Comitetul Olimpic și Sportiv Român a refuzat o solicitare de cofinanțare.

Noul selecționer, Sandu Iacob, are 49 de ani și o legătură profundă cu prima reprezentativă, fiind chiar căpitanul României la Campionatul Mondial din anul 2009. El posedă deja o vastă experiență pe banca tehnică, după ce a condus în trecut selecționata de tineret și a activat ca antrenor secund la seniori între anii 2015 și 2018. În plus, palmaresul său include managementul naționalei Georgiei, dar și mandate la cluburi importante din Liga Națională, printre care Steaua București, HC Dobrogea Sud, HC Vaslui, precum și echipele din Focșani, Bacău sau Sighișoara.

O mutare extrem de spectaculoasă este cooptarea în staff a secundului Cedric Sorhaindo, în vârstă de 42 de ani. Fostul pivot de talie mondială al naționalei Franței aduce pe banca tricolorilor un bagaj uriaș de cunoștințe tactice, după ce a cucerit de 3 ori trofeul Ligii Campionilor alături de gigantul spaniol FC Barcelona, club unde a activat timp de 11 sezoane. Francezul cunoaște foarte bine realitatea sportului din țara noastră, după ce a evoluat pe teren pentru Dinamo București între anii 2021 și 2024, continuând ulterior în cadrul aceleiași grupări în rolul de manager sportiv.

Noul colectiv tehnic își propune ca obiectiv major calificarea la Campionatul European găzduit de Spania, Portugalia și Elveția. Drumul spre turneul final este structurat într-o grupă preliminară puternică, unde fanii vor asista la confruntări tensionate împotriva unor forțe continentale precum reprezentativele Franței, Poloniei și Letoniei. Toate eforturile strategice ale noului staff sunt canalizate pe maximizarea potențialului tinerilor jucători români și pe readucerea handbalului masculin în elita europeană.