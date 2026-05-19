Primarul municipiului Zalău, Florin Florian, a detaliat în bilanțul primului său an de mandat o listă importantă de proiecte majore care au fost deja demarate în oraș. Printre cele mai mari investiții care intră în linie dreaptă se numără parcarea etajată din cartierul Porolissum și modernizarea completă a pieței agroalimentare Dumbrava Nord. Aceste proiecte au scopul de a rezolva problema aglomerației urbane și de a moderniza comerțul local.

Una dintre cele mai mari probleme ale orașului, cea a lipsei locurilor de parcare, primește o rezolvare modernă în cartierul Porolissum. Aici au început deja lucrările pentru amenajarea unei parcări etajate, pe strada Locotenent Colonel Teofil Moldoveanu, proiect ce include și reconfigurarea urbană a întregii zone din vecinătatea Spitalului de Boli Infecțioase. Tot pentru decongestionarea traficului, se lucrează la faza studiului de fezabilitate pentru o parcare subterană spectaculoasă, cu 300 de locuri, pe strada Parcului.

O altă investiție deosebit de importantă pentru comunitate este modernizarea pieței agroalimentare Dumbrava Nord. Spațiul va fi transformat complet pentru a oferi condiții civilizate atât comercianților, cât și cumpărătorilor. În plus, primăria face pași importanți spre independența energetică prin demararea proiectului pentru o centrală electrică fotovoltaică a municipiului, completat de documentația pentru instalații de producere și stocare a energiei solare din etapa a doua. Pentru seniorii din marea familie a Zalăului, au fost pornite proiectele de construire a unui centru de zi pentru bunici și serviciile de proiectare pentru un centru modern de asistență și recuperare.

Nici infrastructura de transport și utilități nu a fost uitată. Se lucrează intens la modernizarea coridorului de mobilitate nord-sud II, pe străzi precum Kossuth Lajos, Andrei Șaguna, Gheorghe Lazăr, Tudor Vladimirescu și Fabricii. Tot pe strada Tudor Vladimirescu, pe tronsonul dintre sensul giratoriu și autogară, se realizează o canalizație subterană de comunicații, urmată de refacerea completă a trotuarului.

Lista proiectelor noi este completată de reabilitarea Centrului Social de Urgență, modernizarea centrului pentru persoane cu handicap, amenajarea unei autobaze secundare pentru transportul public local și construirea unei capele funerare în localitatea componentă Stâna.

Toate aceste investiții nou lansate arată o viziune clară de dezvoltare pe termen lung, axată pe modernizarea transportului, energie verde și servicii sociale de top.