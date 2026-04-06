Începând de luni, 6 aprilie, creștinii ortodocși intră în Săptămâna Sfintelor Pătimiri, cea mai veche și mai profundă perioadă de post din istoria Bisericii. Săptămâna Mare este timpul în care credincioșii lasă deoparte grijile lumești pentru a retrăi, zi de zi, ultimele momente din viața pământească a Mântuitorului Iisus Hristos.

Caracteristica esențială a acestei săptămâni sunt Deniile – slujbe speciale de o frumusețe aparte, săvârșite seara. Termenul provine din slavonescul „vdenie” și simbolizează privegherea nocturnă. Prin aceste rugăciuni, biserica ne îndeamnă la trezvie spirituală și la acompanierea Domnului pe drumul Crucii.

Conform Sinaxarului, fiecare zi are o încărcătură teologică precisă:

-Lunea Mare: Ne amintește de patriarhul Iosif, vândut de frații săi în Egipt, icoană a lui Hristos cel vândut de Iuda.

-Marțea Mare: Este dedicată Pildei celor zece fecioare, un îndemn la vigilență creștină permanentă.

-Miercurea Mare: O pomenim pe femeia păcătoasă care a uns cu mir picioarele Domnului, simbol al pocăinței care spală orice păcat.

-Joia Mare: Ziua Cinei celei de Taină, a instituirii Sfintei Euharistii și a pildei de smerenie oferite prin spălarea picioarelor ucenicilor.

-Vinerea Mare: Ziua de doliu suprem în care retrăim „Sfintele și mântuitoarele Patimi” și Răstignirea.

-Sâmbăta Mare: Prăznuim îngroparea Domnului și pogorârea Sa la iad, ziua liniștii depline înaintea exploziei de lumină a Învierii.

În viziunea populară, Săptămâna Mare este guvernată de rânduieli stricte privind treburile gospodărești. Se spune că rufele se spală doar luni și marți, lunea fiind dedicată curățeniei generale, când totul în casă trebuie primenit și aerisit.

De miercuri până în ziua de Paște, tradiția străveche interzice spălatul rufelor. Miercurea este asociată cu trădarea, iar ultimele trei zile sunt destinate exclusiv reculegerii și pregătirii interioare. Bătrânii ne învață că în această săptămână nu este loc pentru certuri, vorbe urâte sau excese.

Accentul cade pe „curățenia sufletului”. Dincolo de pregătirea mesei de Paște, aceste zile reprezintă un drum interior marcat de post, liniște și participare la Denii. Este perioada în care fiecare creștin este chemat să facă pace cu sine și cu semenii, pregătindu-și inima pentru a primi vestea cea mare: „Hristos a Înviat!”