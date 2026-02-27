Săptămâna Protecției Civile este un moment excelent pentru a educa publicul despre reziliență și siguranță. În 2026, evenimentul se desfășoară între 26 februarie și 4 martie.

Tema centrală din acest an, în cadrul Săptămânii Protecției Civile, pune un accent deosebit pe voluntariat, vizând în special tinerii de peste 16 ani, și pe campania de informare „Ai sau nu ai?”, care analizează riscurile casnice aparent mărunte.

Cu privire la activitățile desfășurate cu prilejul acestui eveniment, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Porolissum al județului Sălaj a transmis un comunicat.

”În data de 28 februarie marcăm 93 de ani de la instituționalizarea Protecției Civile în România, moment consemnat prin aprobarea de către Regele Carol al II-lea a Înaltului Decret Regal nr. 468/1933, prin care a fost adoptat „Regulamentul Apărării Pasive în România”.

Cunoscută drept „arma vieții” și ghidată de deviza „Cu viața mea, apăr viața”, Protecția Civilă reprezintă un pilon esențial în pregătirea și protejarea populației, reunind măsuri menite să apere viețile și bunurile materiale în situații de calamități sau catastrofe, precum și să asigure condițiile necesare supraviețuirii.

Pentru a marca acest moment de referință din evoluția domeniului, în cadrul „Săptămânii Protecției Civile” vor fi organizate activități cu participare publică, dedicate informării și pregătirii cetățenilor, după cum urmează:

În perioada 26 februarie – 04 martie 2026, în intervalul orar 09.00-16.00, vor fi declarate „ZIUA PORŢILOR DESCHISE” în localitățile în care sunt operaționale subunitățile inspectoratului și anume: Zalău, Șimleu Silvaniei, Jibou, Nușfalău, Șărmășag, Hida, Ileanda și Sânmihaiu Almașului. Cei interesați pot vizita locațiile subunităților de intervenție, unde vor avea ocazia să vadă de aproape tehnica de intervenție din dotare, autospecialele utilizate și echipamentele de protecție specifice utilizate în diferite situații de urgență. Vineri, 27 februarie, se va derula un exercițiu de adăpostire cu declanșarea sirenelor în zona Haller (Sfânta Vineri), rugăm cetățenii să nu intre în panică. De asemenea, în weekend, vor fi organizate exerciții de descarcerare și prim ajutor, astfel: sâmbătă, 28 februarie, începând cu ora 12.00, în municipiul Zalău (Piața Iuliu Maniu) și în orașul Jibou, pe Platoul Central; duminică, 1 martie, de la ora 12.00 în orașul Șimleu Silvaniei (lângă Parcul Central).

În cadrul acestor activități, cetățenii care vor dori vor putea fi pregătiți de către paramedicii SMURD și voluntarii ISU, teoretic și practic, cum să execute corect manevrele de acordare a primului ajutor medical de bază.

Pe parcursul săptămânii vom organiza puncte de informare preventivă, în zonele urbane cu public numeros pentru a conștientiza cetățenii cu privire la respectarea regulilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor, dar și asupra modului de comportare care trebuie adoptat înainte, pe timpul și după producerea unui seism. Totodată, în zilele următoare vom fi prezenți în diferite unități de învățământ din județul Sălaj, unde vom desfășura activități practice și teoretice de pregătire pentru a dezvolta cultura preventivă a elevilor. O atenție deosebită va fi acordată reluării campaniei naționale „Nu tremur la cutremur!” pentru a determina formarea unui comportament adecvat al societății civile în cazul producerii unui seism, precum și altor campanii aflate în derulare axate pe comportamentul preventiv în situații de urgență. Reziliența și pregătirea comunității în cazul producerii situațiilor de urgență rămâne un deziderat important al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Porolissum” al județului Sălaj. În data de 1 martie se vor desfășura activități de informare preventivă, cu sprijinul personalului clerical, la obiective de cult din municipiul Zalău, după încheierea slujbelor religioase. Vor fi derulate exerciții de înștiințare, avertizare, alarmare, evacuare și adăpostire în situații de urgență la instituții publice. Se va derula o acțiune de informare și prevenire în caz de dezastre dedicate persoanelor cu dizabilități.

În cadrul activităților, voluntarii din cadrul ISU Sălaj vor fi implicați activ în acțiuni de informare a cetățenilor, demonstrații practice și exerciții de pregătire, contribuind totodată la promovarea programului de voluntariat „Salvator din pasiune” și la marcarea a 10 ani de la înființarea acestuia, prin evidențierea rolului esențial pe care voluntariatul îl are în sprijinirea intervențiilor și în consolidarea spiritului civic în comunitate.

Și nu în ultimul rând, vă anunțăm că în data de 4 martie, în intervalul orar 10.00-11.00, se va derula la nivelul județului, un exercițiu național de alarmare publică – „Miercurea alarmelor”. Chiar dacă utilizarea mijloacelor tehnice de alarmare va genera un anumit disconfort în spațiul public, dorim să aducem la cunoștința cetățenilor că astfel de exerciții sunt necesare și benefice, având ca scop verificarea funcționării sirenelor pe întreg teritoriul județului şi nu în ultimul rând, pregătirea populaţiei prin cunoaşterea semnificaţiei semnalelor de alarmare. Înştiinţarea, avertizarea, prealarmarea şi alarmarea se realizează în scopul dispunerii măsurilor de protecție a populaţiei și a bunurilor materiale, precum şi pentru limitarea efectelor dezastrelor.

Dragi sălăjeni, vă invităm să ne fiți alături pentru a sărbători împreună „Săptămâna Protecției Civile”!