Comitetul Internațional Olimpic a anunțat oficial că șapte state și-au manifestat interesul ferm de a găzdui ediția de vară a Jocurilor Olimpice din anul 2036. Germania, Ungaria, India, Qatar, Coreea de Sud, Africa de Sud și Turcia au intrat deja în dialogul tehnic cu forul internațional, proiectele urmând să parcurgă un calendar riguros de evaluare. Decizia finală privind desemnarea țării câștigătoare va fi stabilită prin vot la jumătatea anului 2029, miza fiind uriașă atât din punct de vedere sportiv, cât și economic, după modelul de succes de la Paris 2024.

Competiția pentru organizarea celei mai mari manifestări sportive a planetei a intrat într-o fază decisivă. Șapte națiuni de pe patru continente diferite au demarat oficial discuțiile cu forul olimpic global pentru a primi dreptul de a găzdui Jocurile Olimpice de vară din 2036. Termenul-limită pentru ca alte state să se înscrie în această cursă este data de 31 octombrie, urmând ca în luna noiembrie toate proiectele existente să fie prezentate în format virtual în fața comisiei de specialitate.

Fiecare candidatură în parte beneficiază de sprijin tehnic din partea comitetului internațional, prin workshop-uri axate pe strategii de finanțare, amplasarea bazelor de concurs și impactul pe termen lung asupra comunităților. Calendarul de selecție este deja configurat: în martie 2027 va avea loc o evaluare detaliată a fezabilității, iar în decembrie 2028 se vor selecta așa-numitele „gazde preferate”. Proiectele rămase în cursă vor completa un chestionar final, urmând ca votul decisiv al celor peste 100 de membri ai forului să aibă loc la mijlocul anului 2029.

Propunerile analizate diferă substanțial ca formă și viziune geometrică. India dorește să aducă Jocurile în premieră în această regiune a Asiei, centrându-și proiectul în jurul orașului Ahmedabad, localitate care deține cel mai mare stadion de cricket din lume. Qatarul mizează pe capitala Doha, însă o astfel de alegere ar impune mutarea competiției în lunile de iarnă, o reconfigurare majoră a calendarului tradițional iulie-august. De asemenea, Africa de Sud speră să aducă Olimpiada în premieră pe continentul african, cu o candidatură concentrată pe Cape Town.

În schimb, alte state mizează pe experiența istorică și pe infrastructura existentă. Coreea de Sud propune un proiect național cu nucleul în Seul, oraș ce a găzduit ediția din 1988. Germania intră în cursă cu orașul Munchen, gazda din 1972, în timp ce Ungaria și Turcia participă cu două metropole de tradiție, Budapesta și Istanbul.

Dincolo de aspectele logistice și de impactul financiar masiv, conducerea forului olimpic, prin vocea președintei Kirsty Coventry, a reamintit că sportivii trebuie să rămână în centrul tuturor eforturilor organizatorice. Miza economică este confirmată și de datele financiare ale edițiilor recente: de pildă, succesul înregistrat la Paris 2024 este estimat să aducă o contribuție netă de până la 11 miliarde de euro pentru economia franceză în următorul deceniu.