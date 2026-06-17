Comuna Meseșenii de Jos a devenit duminică centrul cultural și gastronomic al județului Sălaj. Prima ediție a Festivalului „Gustul Tradiției la Masă” a reunit producători locali, meșteșugari, autorități județene și numeroși localnici, toți uniți de dorința de a conserva identitatea comunității și bogăția culinară a zonei.

Atmosferă de sărbătoare și miros de pâine caldă în fața Căminului Cultural din localitatea Meseșenii de Jos. Prima ediție a festivalului dedicat gastronomiei autentice a strâns un public numeros, dornic să redescopere valorile și preparatele care au marcat copilăria multor generații.

Evenimentul a fost marcat de o prezență oficială consistentă. Printre cei care au răspuns invitației s-au numărat vicepreședintele Consiliului Județean Sălaj, Adrian Crișan, secretarul județului, Cosmin Vlaicu, deputatul UDMR Seres Denes, precum și directorul DGASPC, Violeta Milaș. Întreaga echipă a primăriei, alături de consilierii locali, a fost la datorie pentru ca manifestarea organizată în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Țara Silvaniei și Biblioteca Județeană „Ioniță Scipione Bădescu” să fie un real succes. Primarul comunei, Sandu Prodan, s-a declarat mândru de mobilizarea exemplară a comunității și a subliniat importanța transmiterii acestor obiceiuri către generatiilor viitoare. Prezente la eveniment, autoritățile județene au reafirmat sprijinul pentru astfel de inițiative care pun în valoare comunitățile locale.

Promovarea patrimoniului local nu ar fi fost posibilă fără susținerea asociațiilor de profil. Directorul ADI Țara Silvaniei, Paul Maghiu, prezent la fața locului, a evidențiat rolul crucial pe care îl joacă satele românești în păstrarea valorilor tradiționale nealterate și modul în care gastronomia poate deveni un vector puternic de turism pentru județul Sălaj.

Pe parcursul întregii zile, vizitatorii au putut achiziționa produse proaspete de la producătorii locali, au admirat exponatele meșterilor populari și s-au bucurat de atelierele interactive pregătite special . Implicarea consiliului local a fost vizibilă la fiecare pas, reprezentanții comunității fiind primii care au susținut eforturile gospodarilor. Consilierul local Mariana Ciorba a ținut să mulțumească tuturor femeilor și bărbaților din comună care au muncit zile în șir pentru a aduce la standuri cele mai alese preparate,considerând că manifestarea, în sine, are rolul de a reuni comunitatea.

Ediția 1 a Festivalului „Gustul Tradiției la Masă” demonstrează că, atunci când administrația locală colaborează strâns cu instituțiile județene și cu cetățenii, rezultatul este o sărbătoare autentică a sufletului românesc, ce promite să devină o tradiție pe termen lung pentru Meseșenii de Jos.