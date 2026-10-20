Localitatea Aghireș a devenit capitala gustului autentic sălăjean. Prima ediție a festivalului gastronomic „Tradiții din bătrâni – Ziua Topalei” a adunat sute de participare la Școala Gimnazială din localitate. Evenimentul, centrat pe promovarea patrimoniului cultural și a renumitului preparat din carne de oaie, sa bucurat de prezența oficialităților județene și locale, care au subliniat importanța păstrării identității rurale.

Curtea Școlii Gimnaziale din Aghireș, comuna Meseșenii de Jos, a găzduit un eveniment de referință pentru promovarea tezaurului rural din Țara Silvaniei. Prima ediție a manifestării „Tradiții din bătrâni – Ziua Topalei” a adus împreună comunitatea într-o atmosferă vibrantă de sărbătoare. Sute de localnici și oaspeți din tot județul au redescoperit aromele bucătăriei tradiționale. Punctul central al zilei a fost concursul gastronomic dedicat preparării topalei de oaie, o mâncare veche și extrem de apreciată în satele din zonă. Vizitatorii au putut savura, de asemenea, și alte delicii culinare locale, precum bograci, carne la proțap, plăcinte, gogoși și prăjituri de casă. Evenimentul a fost organizat de Primăria și Consiliul Local Meseșenii de Jos, având ca parteneri Asociația Țara Silvaniei și GAL Valea Crasnei și Barcăului.

Succesul de public a fost completat de puternică susținere instituțională. La sărbătoarea au participat oficialități de rang înalt, printre care președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, vicepreședintele CJ Sălaj, Adrian Crișan, prefectul județului, inspectorul școlar general și primarul comunei Meseșenii de Jos, Prodan Sandu. Prezența acestora a subliniat că păstrarea tradițiilor presupune o implicare administrativă continuă.

Reuniunea a demonstrat că identitatea locală și patrimoniul moștenit de la înaintași rămân cei mai puternici factori de coeziune socială pentru comunitățile din Sălaj. Liderii județeni au pus accentul pe ideea de dialog, sprijin reciproc și continuitate în proiecte care să pună în valoare priceperea oamenilor din satele românești.

Dincolo de spectacolul culinar, festivalul de la Aghireș a reafirmat dorința comunităților rurale de a lăsa o moștenire culturală vie generații tinere. Atmosfera caldă și participarea masivă arată că Ziua Topalei are toate șansele să devină o tradiție anuală de succes în județul Sălaj.