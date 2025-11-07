Într-o zi însorită de octombrie, curtea Grădiniței Căsuța cu Povești din municipiul Zalău, s-a transformat într-un tărâm al belșugului, gazduind vibrantul ‘Festival al Toamnei’. Evenimentul, menit să celebreze roadele naturii și comunitatea locală, a adus laolaltă toți copiii, părinții, bunicii și prietenii, într-o atmosferă plină de voie bună și culoare.

Curtea grădiniței a prins viață, scăldată în nuanțe vibrante de roșu aprins, auriu, portocaliu și ruginiu, oferite de covorul bogat de frunze căzute. Practic, a fost transformată într-un adevărat tablou de toamnă, împodobit cu dovleci zâmbitori, panouri cu desene colorate și coșuri pline cu fructe și legume de sezon.

Lumina blândă a soarelui de octombrie pătrundea printre în curtea Grădiniței Căsuța cu Povești din municipiul Zalău, creând jocuri de umbre calde peste fețele vesele ale copiilor.

Un sentiment de unitate și bucurie comună a plutit deasupra evenimentului, reunind generații multiple într-un cadru natural și festiv.

Dincolo de aspectul festiv și de bucuria revederii, evenimentul a avut o componentă educațională puternică. Organizatorii au subliniat că menirea principală a acestui festival a fost aceea de a-i învăța pe copii prin puterea exemplului. Interacțiunea directă cu producătorii locali – oameni pasionați care aduc pe mesele noastre lactate proaspete, sucuri naturale, legume și fructe cultivate cu grijă – le-a oferit micuților o lecție vie despre ciclul naturii, munca cinstită și importanța alegerii alimentelor sănătoase. Nu a fost o simplă prezentare teoretică, ci o experiență practică, multisenzorială, care le-a arătat copiilor de unde vine, de fapt, mâncarea din farfurie.

Atmosfera vibrantă a atins cote maxime spre finalul evenimentului, când participanții au avut parte de o surpriză artistică de excepție. În semn de parteneriat și prietenie, un grup de copii talentați de la Liceul de Artă Ioan Sima și Liceul Ortodox ”Sfântul Nicolae” din Zalău, au urcat pe scena improvizată. Aceștia au oferit un mic spectacol memorabil, demonstrând aptitudini impresionante prin numere de dans modern și cântece interpretate cu multă pasiune, smulgând ropote de aplauze din partea publicului format din părinți, bunici și organizatori. A fost o încheiere plină de grație și energie, care a subliniat reușita colaborării inter-instituționale