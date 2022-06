Preotul Paroh Ioan Ghiurco a împlinit 80 de ani și a fost sărbătorit și apreciatde numeroși prieteni, de credincioșii din parohie și nu numai.

Preotul Paroh Ioan Ghiurco s-a născut la 20 iunie 1942 în Domnin, comuna Someș Odorhei din județul Sălaj, fiind al doilea copil al părințilordin Ioan și Maria, acesta având o soră mai mare.Preotul Ioan Ghiurco a absolvit Seminarul Teologic Cluj-Napoca în anul 1963, anîn care s-a și căsătorit cu Viorica, cea care avea să îi fie soție mai mult de 55 de ani, formând o familie frumoasă, împreună cu cei doi fii, Florin-Ioan și Ovidiu. Sprijinit de oameni simpli și oameni de bine,precum preotul Gheorghe Cornea,bunul său prieten și coleg, preotul Ioan Ghiurco a absolvit Facultatea de Teologie din Bucureşti în anul 1969. Menirea lui a fost să fie preot, astfel că și hirotonirea lui a avut loc într-o sfântă zi de Bobotează, în 6 ianuarie 1964. Prima parohie a fost la Bogdana , unde a slujit de la hirotonire și până în anul 1971. Mai apoi a fost mutat la Crişeni, între 1971 și 1975, iar din 1975 și până în prezent este preot în Zalău. În cariera sa, preotul Ioan Ghiurco a primit importante distincţii cum sunt cea de Iconom Stavrofor, din anul 1993, și Crucea Sălăjană în anul 2014. Credem însă, că cea mai mare realizare a sa, care va dăinui peste veacuri , este prima biserica cu vocatie de „catedrală” din oras , Catedrala Episcopala Sfânta Vinere dinZalău, edificiu care isi datoreaza existenta fervoarei si patimei de ziditor pentru neamul romanesc a parintelui Ghiurco Ioan,care este adevaratul său ctitor. Lucrările catedralei, de fapt ale Complexului cultural spiritual ,,Sfânta Vineri”, deoarece sub această denumire a fost aprobat proiectul Catedralei, au debutat la data de 15 august 1990, la inițiativa preotului Ioan Ghiurco.

Catedrala este o construcție deosebită, care are planul de cruce greaca inscrisa, adica laturi egale – lungime, latime si inaltime – respectiv forma consacrata in arhitectura Bisericii Rasaritene, si adaposteste toate spatiile specifice: pronaos, naos si altar. Spatiul interior se desfasoara pe mai multe niveluri, permitand participarea la slujbe a unui numar de aproximativ 5.000 de credinciosi. Este o minicopie dupa Catedrala Sfanta Sofia, care are dimensiunile de 72 de metri pe toate laturile, în timp ce Catedrala Sfanta Vinere din Zalau are o dimensiune de 36de metri pe toate laturile (inaltime, lungime, latime).Considerat ca fiind unul dintre cei mai de onoare cetățeni ai județului, preotul paroh Ioan Ghiurco a fost sărbătorit de sute de credincioși veniți la slujba oficiată de către acesta la Catedrala Episcopală din Zalău.