Momente pline de emoție, aplauze și speranță astăzi la Liceul Tehnologic „Alexandru Papiu Ilarian” din Zalău. Cei aproape 200 de absolvenți ai claselor a 12-a și-au luat rămas bun de la anii de liceu în cadrul unei festivități de absolvire deosebite și impecabil organizate. 8 clase de elevi au pășit mândre spre o nouă etapă a vieții, în prezența cadrelor didactice, a părinților și a numeroși invitați de seamă din administrație și mediul de afaceri.

Sărbătoarea absolvenților de la API Zalău a început într-o atmosferă solemnă. Rând pe rând, cele 8 clase terminale au intrat în curtea liceului pe acordurile tradiționalului imn al studenților, „Gaudeamus igitur”, încurajate de aplauzele puternice ale celor prezenți.

Evenimentul s-a bucurat de participarea unor oficialități și parteneri importanți ai unității de învățământ. Printre aceștia s-au numărat inspectorul școlar general Gheorghe Bancea, primarul municipiului Zalău, Florin Florian, dar și reprezentanți ai mediului economic și profesional, precum Olivera Iezdimir din partea companiei TenarisSilcotub și Ludovica Breban din partea filialei CECCAR Sălaj.

Deschiderea oficială a discursurilor a fost marcată de mesajul cald și plin de învățăminte al conducerii liceului.

După mesajul de deschidere, festivitatea a continuat cu alocuțiunile invitaților de onoare, care i-au felicitat pe tineri și le-au urat succes la examenul de Bacalaureat și în carierele pe care le vor urma.

Pentru cei aproape 200 de absolvenți de la API, această zi va rămâne, cu siguranță, o pagină de neuitat în cartea amintirilor.