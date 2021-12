Sărbătoarea mulțumirii este o sărbătoare a bucuriei, a dragostei față de semeni. A ști să dăruiești este o calitate, nu doar un gest!

Sărbătoarea mulțumirii: la Școala Gimnazială „Porolissum” Zalău, acțiunile caritabile, în special donațiile de alimente și haine, pentru elevii cu nevoi materiale, de la Școala Gimnazială „George Coșbuc” Ortelec, nu constituie o noutate, ci a devenit deja o tradiție, un mod de a empatiza cu colegii și de a crea o punte între Mulțumire și Recunoștință.

Multumiri tuturor celor implicați in Proiectul „SARBATOAREA MULTUMIRII”: elevi, părinți, parteneri din alte școli, deoarece și în acest an am reușit să sădim un zâmbet pe chipul celor care prea rar se bucură de un cadou. Este minunat să ajuți necondiționat acolo unde este nevoie. Atunci când dăruiești din suflet, arăți că îți pasă de cei din jur. Această valoare poate fi cultivată în conștiința elevilor prin acțiuni simple.

Omenia se manifestă prin fapte !

Multumiri tuturor colegilor implicati in Proiectul „SARBATOAREA MULTUMIRII”! pentru că au făcut posibil ca multumirea si recunostinta au „debarcat” astazi la Scoala ” George Cosbuc”! Felicitari pentru program doamnei profesoare Ludovica Ianchis! Bravo pentru copiii din grupul vocal de la Scoala ” George Cosbuc”! Multumiri speciale claselor de la Scoala ” Porolissum”, parintilor acestora, si anume: CPA, CPB, a II-a, a III-a, a IV-a A, a IV-a B, a V-a, a V-a B, a VI-a A, a VI-a B, a VII-a, a VIII-a A. Multumim Adina Stanciu pentru dedicarea ta! Sa ne bucuram de toate darurile! Cu pretuire, Director Prof.Aurelia Pavel2participarea directă la acțiuni.

A ști să dăruiești este o calitate, nu doar un gest! Omenia se manifestă prin fapte !