În întreaga lume, de 8 Martie, bărbații sărbătoresc femeile, dăruind cadouri și flori mamelor, soțiilor, prietenelor, surorilor. Această zi are și o semnificație culturală întrucât au loc mii de evenimente în întreaga lume.

Am putea spune ca Ziua femeii, Ziua mamei se serbeaza inca de pe vremea grecilor antici. In fiecare primavara, ei o serbau pe Rhea, mama tuturor zeilor. In Anglia anilor 1800, a fost mentionata “Duminca mamei”, serbată in a patra duminica de la inceperea Postului Pastelui.

Ziua Internațională a Femeii a luat naștere din mișcările muncitorești la începutul secolului al XX-lea în America de Nord și în toată Europa. Ziua Internațională a Femeii a avut loc pentru prima dată pe 19 martie 1911, în Austria, Danemarca, Germania și Elveția. Organizația Națiunilor Unite a recunoscut anul 1975 drept Anul Internațional al Femeii și a început să sărbătorească 8 martie drept Ziua Internațională a Femeii.

Pentru români, 8 martie este o zi cu dublă semnificație, sărbătorind atât Ziua Internațională a Femeii, cât și Ziua Națională a Mamei.

Ziua Femeii este un prilej de a-ți demonstra aprecierea și recunoștința față de cele mai dragi ființe din viața ta. De secole, florile reușesc să transmită cele mai frumoase și profunde mesaje.

Fiecare dintre noi are o mamă, iubită, soră, soție, bunică, fiică sau o prietenă, care ne face viața mai bună. Pe 8 Martie, avem ocazia de a le sărbători și de a le mulțumi.

De 8 martie, de Ziua Femeii, bărbații trebuie să le dăruiască flori fiicelor, iubitelor,soțiilor,mamelor. Lalele, sunt simbolul Zilei Internaționale a Femeii, dar și un exemplar elegant. Trandafirii și lalelele sunt asociate cu pasiunea, respectiv cu iubirea. Zambilele semnifică veselia, tinerețea și spontaneitatea, iar crinii inspiră eleganță și puritate, mai ales dacă sunt albi. În schimb, irisul simbolizează înțelepciunea, încrederea, prietenia, dar și compromisul. Ghioceii se numără și ei printre florile de primăvară.

În perioada 1-9 martie, românii obișnuiesc să-și aleagă o zi din săptămână, de obicei ziua în care s-au născut. În acea zi trebuie să fie atenție cum va fi vremea, rece sau caldă. Încă din cele mai vechi timpuri, se spune că așa va fi tot anul celui ce şi-a ales ziua respectivă. Acele zile se numesc Babe.

Totodată, bărbaţii trebuie să ştie că şi ei sunt sărbătoriţi. În România sunt două zile dedicate bărbatului, pe 19 noiembrie, ziua bărbatului şi ziua tatălui, pe 12 mai.