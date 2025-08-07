Biroul de presă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj ne-a informat, printr-un comunicat, asupra faptului că la data de 5 august 2025, în jurul orei 08.50, un tânăr de 29 de ani, din județul Satu Mare, a apelat numărul unic de urgență 112, sesizând faptul că, în timp ce se afla în extravilanul localității Valea Pomilor, a fost urmărit și agresat fizic de mai multe persoane.

Din cercetările efectuate, s-a stabilit faptul că, între tânărul de 29 de ani și un alt tânăr de 30 de ani, din comuna Sărmășag, ar fi existat un conflict pe fondul căruia, tatăl tânărului de 30 de ani, un bărbat de 47 de ani, din comuna Sărmășag, s-ar fi deplasat în locația arătată mai sus, însoțit de un bărbat de 43 de ani și o femeie de 45 de ani, unde l-ar fi surprins pe tânăr.

În încercarea de a fugi, tânărul s-a urcat în autoturismul său, însă a fost acroșat de către autoturismul condus de bărbatul de 47 de ani, iar cele trei persoane l-ar fi agresat fizic, l-ar fi imobilizat și i-ar fi sustras telefonul mobil.

Ulterior, tânărul de 29 de ani a reușit să fugă, toți cei implicați fiind identificați la scurt timp de polițiștii sosiți la fața locului.

Bărbatul de 47 de ani urmează a fi prezentat unui procuror din cadrul Parchetului de pe lână Judecătoria Zalău în vederea dispunerii altor măsuri preventive.

Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Zalău continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale atât a bărbatului de 47 de ani, cât și a celor 2 persoane implicate.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.