Managerul echipei HC Zalău, Gheorghe Tadici, a declanșat un scandal uriaș în handbalul feminin românesc înainte de startul Ligii Florilor. Reputatul tehnician acuză clubul Rapid București că transformă prima ligă într-o competiție controlată, după ce giuleștenii au decis să împrumute 7 jucătoare la Știința București. Echipa universitară anunțase inițial că se retrage din campionat din cauza lipsei de bani, însă va continua în prima ligă cu salarii plătite integral din Giulești.

Un nou scandal de proporții zguduie handbalul feminin românesc chiar înaintea startului oficial din Liga Florilor. În centrul acestei controverse majore se află cluburile Știința București și Rapid București, dar și managerul echipei HC Zalău, Gheorghe Tadici. Nou-promovata Știința București anunțase oficial în perioada trecută că nu poate continua în prima ligă din cauza unor grave probleme financiare. Când toată lumea se aștepta ca echipa să se retragă, oficialii au găsit o colac de salvare complet neașteptat. Clubul Rapid București a decis să sară în ajutorul universitarelor și le va împrumuta nu mai puțin de 7 jucătoare din lotul propriu. Mai mult decât atât, contractele și salariile acestor sportive vor fi suportate în totalitate de clubul giuleștean. Rapid are în acest moment un lot extrem de numeros, iar cele 7 tinere de perspectivă nu ar fi prins minute sub comanda noului antrenor Dragan Adzic, tehnician care are în palmares 2 trofee de Liga Campionilor. Această mutare masivă a stârnit imediat un val de reacții dure în lumea sportului. Cel mai vocal contestatar al acestei strategii este Gheorghe Tadici, managerul echipei HC Zalău. Fostul selecționer a lansat acuzații extrem de grave și susține că o asemenea situație afectează grav echilibrul și corectitudinea întregii competiții interne. Tadici a declarat public că autoritățile se joacă în continuare cu banii publici și că prin această mutare vom avea practic o echipă Rapid 1 și o echipă Rapid 2 în Liga Națională, lucru pe care îl consideră total anormal. De cealaltă parte a baricadei, oficialii din Giulești se apără și consideră că împrumutul este o mutare perfect legală. Conducătorul secției de handbal de la Rapid, Vlad Andronescu, a explicat că aceste jucătoare tinere au nevoie urgentă de minute pe teren pentru a evolua, pentru a căpăta experiență la nivel înalt și pentru a se afirma în sportul de performanță. În acest moment tensionat, Federația Română de Handbal este obligată să gestioneze o situație delicată legată de regulamente și de menținerea numărului de echipe stabilit inițial pentru Liga Florilor. Deși regulamentele actuale din România permit împrumutul de handbaliste între cluburi, amploarea acestei mutări ridică mari semne de întrebare. Trimiterea a 7 jucătoare simultan de la o singură echipă către o altă competitoare directă din prima ligă alimentează speculațiile conform cărora Știința București va deveni doar o echipă-satelit a celor de la Rapid pe parcursul noului an competițional.