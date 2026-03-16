Derby-ul Rapid – Dinamo, câștigat de giuleșteni cu 3-2, a lăsat în urmă un scandal major de arbitraj. În centrul atenției se află Istvan Kovacs.

Arbitrul international Istvan Kovacs se află în centrul unui scandal major de arbitraj. Acesta a validat un gol al Rapidului după o fază contestată de dinamoviști. Și nu doar de către aceștia. Marile nume din arbotraj au transmis că o asemenea greșeală nu se poate face nici măcar în Liga a IV-a.

După declaratia data imediat după meci, Nicolescu a continuat declaratiile și în următoarea zi.

„Din păcate, în seara asta respectul pentru arbitraj mie mi s-a terminat și e chiar păcat, pentru că, cu câteva zile înainte, am avut o întâlnire foarte bună cu domnul Vassaras și chiar am avut niște speranțe că lucrurile vor merge într-o direcție bună. Este o bătaie de joc!”, a „tunat” Nicolescu, la zona mixtă, după meciul din Giulești.

În dimineața următoare, acesta a avut o nouă intervenție, fiind la fel de supărat. Nu acceptă cele întâmplate și anunță că Dinamo va cere să fie desecretizată conversația din camera VAR, dintre Istvan Kovacs și Cătălin Popa. De asemenea, acesta cere ca ambii arbitri să nu mai fie delegați în acest play-off la meciurile echipei din Ștefan cel Mare.

În opinia fostului arbitru,Adrian Porumboiu; Kovacs ar fi trebuit să oprească jocul după duelul în care Borza l-a lovit cu piciorul pe Musi, însă a lăsat faza să continue și a fost chemat ulterior la monitor de Cătălin Popa, arbitrul VAR.

„La faza faultului lui Borza la Musi, dacă ești arbitru, nu ai nevoie de intervenția VAR. Ești arbitru mare, cum să nu vezi că este fault?”, a spus Porumboiu

A doua fază indicată de Porumboiu este cea din minutul 67, când, la un nou duel între Borza și Musi, fundașul Rapidului l-ar fi faultat din spate pe dinamovist. Mingea a ajuns apoi la Claudiu Petrila, care a marcat golul de 2-2.

„La golul lui Petrila, numai dacă ești beat nu dai fault la intervenția lui Borza la Musi. Asta nici la cursurile de începători nu poți să o greșești. Nu era nevoie să-l cheme VAR-ul. Doamne ferește, e rușinos! Cred că Kovacs chiar are probleme de vedere. Dacă nu vezi nici faultul de la penalty, nici pe acesta la Musi, e grav pentru un arbitru FIFA!La faza cu Musi este un brânci ca în campionatele sătești. Poate că VAR i-a atras atenția la faza cu Borza și Musi. O fi zis că a controlat-o el. Mai bine să-și controleze vederea”, a mai spus Porumboiu.

Derby-ul din Giulești a fost doar unul dintre meciurile in care centralul din Carei a greșit flagrant, el bifând 7 meciuri cu greșeli mari din ultimele 12.

Deși la nivel internațional este extrem de apreciat, fiind delegat la toate finalele europene (Conference League – 2022, Europa League – 2024 și Champions League – 2025), Istvan Kovacs are parte de multe critici în România, ca urmare a deciziilor eronate luate în partidele pe care le-a condus până acum. Din cele 7 penalty-uri acordate până acum, 6 au fost dictate după intervenția din camera VAR. În plus, a avut și două lovituri de pedeapsă pe care VAR le-a anulat, deși el le-a dictat inițial.