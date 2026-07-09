Acuzații extrem de grave la Campionatul Mondial de fotbal din 2026. Federația din Egipt a depus o plângere oficială la FIFA împotriva arbitrului francez Francois Letexier, după eșecul dramatic suferit în fața Argentinei. Conduși cu 2-0 până în minutul 79, sud-americanii au întors scorul și au câștigat cu 3-2. Egiptenii strigă însă „hoție”, susțin că meciul a fost aranjat din considerente de marketing și cer suspendarea imediată a centralului.

Mondialul din 2026 explodează din cauza unui scandal de arbitraj uriaș, după o partidă de-a dreptul nebună în faza optimilor de finală. Egiptul a fost la un pas să scrie istorie în fața campioanei mondiale, Argentina. Africanii au condus pe tabelă cu scorul de 2-0 până în minutul 79, moment în care s-a declanșat coșmarul. Sud-americanii au reușit o răsturnare de scor incredibilă și s-au impus în final cu 3-2.

Dincolo de prăbușirea inexplicabilă a egiptenilor din ultimele minute, oficialii de la Cairo acuză vehement deciziile luate de arbitrul francez Francois Letexier. Furioși, șefii federației egiptene au mers direct la FIFA și au depus o plângere oficială în care solicită excluderea arbitrului de la restul turneului final, considerând că acesta a influențat direct rezultatul de pe tabelă.

Tensiunea a atins cote maxime din cauza a 2 faze cruciale. Prima a avut loc în minutul 58, când Mostafa Ziko a marcat pentru Egipt. Golul a fost însă anulat în mod controversat după intervenția sistemului VAR, arbitrul dictând un fault petrecut cu câteva secunde înainte. A 2-a fază incendiară s-a produs în prelungiri, în minutul 90+3. Mohamed Salah a pătruns în careu și a fost faultat, dar arbitrul a lăsat jocul să continue, iar Argentina a plecat pe un contraatac periculos.

Reacțiile de la finalul meciului au fost de o duritate extremă. Selecționerul Egiptului, Hossam Hassan, a explodat la conferința de presă, declarând că partida a fost aranjată din motive de marketing, doar pentru ca Leo Messi și Argentina să meargă mai departe.

Nici jucătorii nu s-au abținut. Marcatorul Mostafa Ziko a lansat acuzații și mai grave, transmițând public că turneul final este complet plănuit pentru ca Argentina să iasă din nou campioană mondială. Acesta a catalogat arbitrajul drept profund nedrept și părtinitor. În ciuda scandalului declanșat, decizia din teren rămâne valabilă. Argentina merge în sferturile de finală ale Campionatului Mondial, unde va înfrunta reprezentativa Elveției .