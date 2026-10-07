O sesizare venită din partea comunității din Cristolț aduce în discuție implicarea politică a clerului și folosirea imaginii bisericești în campanii electorale. În urma apariției publice a preotului paroh alături de un fost edil local sub sigla unui partid politic, Episcopia Sălajului a reacționat cu promptitudine și maximă deschidere, reconfirmând poziția fermă de neutralitate a instituției și demarând verificări imediate pentru a menține pacea și încrederea în rândul credincioșilor.

Biserica trebuie să rămână un spațiu al unității spirituale, independent de disputele și interesele partizane. Aceasta este premisa de la care a pornit o sesizare transmisă de locuitorii din Cristolț, profund nemulțumiți de acțiunile preotului paroh Ioan Mureșan. Oamenii au semnalat public o fotografie în care fața bisericească apare în prim-plan, susținând activ un proiect politic local, alături de nașul său de familie, Ioan Cheșeli, fost primar al comunei timp de 28 de ani. Dincolo de alăturarea politică, localnicii reclamă faptul că trecutul celor doi pune comunitatea într-o lumină nefavorabilă. Preotul Ioan Mureșan a înregistrat în trecut o condamnare definitivă de 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare pentru obținerea ilegală de fonduri și fals, în timp ce fostul edil a figurat în mai multe dosare civile și de conflict de interese. Localnicii acuză, de asemenea, că decizii administrative importante, precum demolarea unor anexe din curtea casei parohiale, s-au luat fără nicio consultare publică.

Dorind să ofere o informare corectă și să asculte toate părțile implicate, redacția a solicitat un punct de vedere oficial din partea Episcopiei Sălajului. Instituția condusă de actualul ierarh, recunoscut pentru deschiderea deosebită spre comunicare, transparență și dorința ca lucrurile să fie rânduite corect, a oferit un răspuns prompt și plin de bună-credință. Reprezentanții Episcopiei Sălajului au subliniat că, în conformitate cu hotărârile Sfântului Sinod, Biserica își păstrează o neutralitate absolută față de viața politică. Membrii clerului au obligația de a sluji exclusiv misiunea spirituală, fără a utiliza spațiul sau simbolurile religioase în scopuri electorale.

Pentru a stinge tensiunile din Cristolț, instituția eparhială a anunțat că a demarat deja procedurile de verificare a aspectelor semnalate și va solicita un punct de vedere oficial din partea preotului paroh. În funcție de cele constatate pe teren, reprezentanții Episcopiei vor dispune măsurile administrative care se impun. Reacția rapidă a Episcopiei Sălajului demonstrează atenția acordată credincioșilor și dorința fermă ca haina preoțească să rămână, pentru fiecare comunitate, un reper moral curat și un factor de echilibru, ferit de interesele de partid.