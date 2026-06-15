Federația Europeană de Handbal a decis modificarea radicală a formatului competițional pentru Liga Campionilor și European League la feminin. Decizia are ca scop principal protejarea sportivelor de programul mult prea încărcat și reducerea numărului de meciuri dintr-un sezon. Schimbarea va afecta direct echipele românești CSM București și Gloria Bistrița, dar aduce modificări importante și pentru viitoarele turnee finale europene.

Forul european de handbal a aprobat o reorganizare profundă a competițiilor de top. În Liga Campionilor, numărul total de 16 echipe rămâne neschimbat, însă faza grupelor va fi complet restructurată. În loc de 2 grupe de câte 8 echipe, formațiile vor fi împărțite în 4 grupe de câte 4. Primele 3 clasate din fiecare grupă vor avansa în grupele principale, formate din 2 serii de câte 6 echipe. De aici, primele 4 echipe din fiecare grupă se vor califica în sferturi, unde vor lupta pentru un loc în Turneul Final 4.

Prin acest nou sistem, numărul maxim de meciuri disputate de o echipă într-un sezon va scădea de la 20 la 18 jocuri. Reducerea volumului de muncă vine ca un răspuns la avertismentele lansate în ultimii ani de cluburi și jucătoare privind numărul mare de accidentări provocate de calendarul aglomerat. Modificarea ar putea încuraja și o a treia echipă din România să solicite un wild-card pentru Liga Campionilor, deoarece noile reguli garantează că ultimele clasate vor continua parcursul european direct în fazele eliminatorii din European League.

O altă reformă vizează direct European League, unde vor participa 24 de echipe împărțite în 6 grupe, fără a se mai disputa tururi preliminare. Primele 2 clasate din fiecare grupă vor merge în optimi, alături de cele 4 echipe retrogradate de pe ultimul loc din grupele Ligii Campionilor.

Tot în cadrul ultimei ședințe, Comitetul Executiv al EHF a atribuit organizarea Campionatului European feminin din 2030 Franței și Belgiei. Turneul final se va disputa în perioada 28 noiembrie – 15 decembrie 2030, în orașe precum Dunkerque, Nantes, Paris și Anvers, și va inaugura, la rândul său, un nou sistem de joc.