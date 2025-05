Ministrul Educației anunță o schimbare majoră la examenul de titularizare. În aceste zile, profesorii care vor contracte pe o perioadă nedeterminată, se pot înscrie la examenul de titluarizare.

Ministrul Educației anunță o schimbare majoră la examenul de titularizare.

Potrivit Ministrului Educației, anul 2025 ar putea fi însă ultimul an în care examenul să fie susținut în această formă. Experții susțin că este nevoie de teste care să pună accent mai mult pe vocație.

Anul acesta sunt scoase la concurs aproape 9.200 de posturi pe perioadă nedeterminată, dintre care 810 sunt incomplete, nu întrunesc numărul de ore pentru o normă întreagă. De asemenea, sunt și aproape 20.000 de locuri de muncă pentru profesorii suplinitori.

Pentru un contract pe perioadă nedeterminată, profesorii trebuie să obțină cel puțin nota 7 la proba scrisă, iar media dintre proba scrisă și cea practică, de obicei o inspecție la clasă – trebuie să fie cel puțin 7. Pentru un post pe perioadă determinată, profesorii au nevoie de nota 5. Dacă nu reușesc să obțină acest punctaj, mai au două șanse să ajungă la catedră – la concursul județean și la concursul organizat direct în unitățile de învățământ. Însă cei care iau aceste examene se pot angaja doar profesori suplinitori.

Profesorii vor susține examenul din materia pe care urmează să o predea, cu un grad mai mare de dificultate. Examenul nu este însă actualizat la nevoile actuale din piață, spune Ministrul Educației, Daniel David.

”Este o problemă și am spus public. Forma actuală, după mine, pe care o avem în titularizare, trebuie schimbată. În 19 mai, cum am promis de când am venit ministru, din 23 decembrie, voi face o altă propunere pentru examenul de titularizare. În principiu, titularizarea este bună, fiindcă asigură stabilitate oamenilor în sistem și îi poți transfera ușor când sunt probleme într-o școală, n-ai suficienți copii, clase într-o altă zonă, dar creează și probleme foarte mari. Este inacceptabil să dai examen peste examen, un examen foarte greu, complicat, birocratic, și să dai, anual sau din doi în doi ani și tu ai luat o notă destul de bună, dar n-ai prins un post așa-numit pentru titularizare. Deci, este clar că trebuie să schimbăm sistemul pentru a păstra lucrurile bune și a reduce din lucrurile proaste care există, inclusiv cel pe care l-ați descris dumneavoastră cu examenele repetate” – a explicat ministrul Daniel David.