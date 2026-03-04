Anul 2026 va aduce cea mai mare schimbare a regulamentului tehnic din istoria Formulei 1, o modificare care se anticipează că va influența semnificativ cursele din campionatul mondial.

În anul 2026 vor avea loc schimbări istorice în Formula 1. Una dintre modificări este eliminarea sistemului DRS, folosit ca instrument pentru a facilita depășirile încă din 2011. Cu timpul, însă, piloții au devenit extrem de dependenți de el pentru a ataca, ceea ce nu a fost pe placul fanilor, care nu considerau aceste depășiri ca fiind „reale”.

Chiar și fără DRS, pilotul aflat în poziție de atac va continua să aibă un avantaj care să-l ajute în ofensivă. Acesta va proveni însă de la sistemul hibrid al mașinii sale, care în acest an asigură aproximativ 50% din puterea fiecărui monopost.

În modul standard de utilizare a energiei electrice, puterea acesteia începe să scadă treptat de la 350 kWh, odată ce mașina atinge o viteză de 290 km/h. Însă, atunci când un pilot folosește modul de depășire, el poate conta pe puterea maximă a motorului său electric pentru o perioadă mai lungă, până la aproximativ 337 km/h.

Separat, în modul standard, sistemul hibrid poate fi utilizat doar până la atingerea unei viteze de 345 km/h. În modul de depășire, însă, utilizarea poate continua până la 355 km/h, astfel încât pilotul atacant va putea folosi sistemul hibrid mai mult timp și acesta va funcționa la putere maximă pentru o durată mai lungă. De asemenea, pilotul atacant va avea posibilitatea de a-și încărca bateria mai rapid.

Activarea modului de depășire va fi similară cu modul în care era folosit DRS-ul. Pe fiecare circuit va exista un punct unde se va măsura diferența dintre doi piloți. De obicei, acest punct va fi amplasat la sfârșitul turului, iar la scurt timp după aceea va exista un alt punct de unde pilotul atacant va putea activa modul de depășire. Acesta va putea fi folosit pe parcursul întregului tur până la următoarea trecere prin punctul de detectare a diferenței, care trebuie să fie din nou mai mică de o secundă.

La fel ca și în cazul DRS, utilizarea modului de depășire va fi permisă liber în timpul antrenamentelor și calificărilor. Dacă într-un anumit segment al calificărilor utilizarea modului de depășire este interzisă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, acesta nu va fi reactivat până la sfârșitul segmentului respectiv.