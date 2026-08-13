Legea privind siguranța pe stadioane a fost modificată radical prin adoptarea Legii 154/2026. Noile reglementări aduc o schimbare profundă de viziune, punând accentul pe organizare, siguranță și îmbunătățirea experienței fanilor, inclusiv prin permiterea comercializării băuturilor cu alcool de până la 5.5% și introducerea zonelor de tip „Safe Standing”.

Noua legislație sportivă din România marchează o schimbare istorică de viziune. Titlul vechiului act normativ a fost modificat oficial. Acesta a devenit „Legea privind buna organizare și desfășurare a competițiilor și a jocurilor sportive”. Accentul se mută acum în mod clar de la simpla combatere a violenței către o organizare superioară, siguranță sporită și o experiență mult mai plăcută pentru spectatori. Printre cele mai vizibile modificări se numără regulile privind evacuarea de urgență. Conform articolului 5, organizatorii au obligația strictă ca toate ușile și porțile de evacuare să rămână complet descuiate pe întreaga durată a prezenței publicului în stadion. Acestea vor fi supravegheate permanent de personalul de ordine, respectând standardele stricte UEFA.

O altă noutate absolută este apariția zonelor de tip „Safe Standing”. Până la 10% din suprafața peluzei gazdă poate fi omologată ca zonă în care suporterii pot sta în picioare în siguranță, fiind dotată cu elemente de protecție specifice. Totodată, s-a eliminat vechea limitare a capacității stadioanelor la maximum 90% din locuri. Din punct de vedere birocratic, termenele pentru organizatori s-au scurtat. Termenul de declarare a competiției la Jandarmerie s-a redus de la 5 la 3 zile, iar cel de înaintare a planului de securitate a scăzut de la 3 la 2 zile. O decizie importantă vizează și protecția datelor personale. Codul numeric personal și fotografia titularului au fost complet eliminate de pe abonamente, pentru a respecta regulile europene GDPR.

Schimbări majore apar și în privința galeriilor. Organizatorii trebuie să asigure acum separarea grupurilor de suporteri care aparțin unor asociații diferite ale aceleiași echipe, nu doar separarea de galeria adversă. De asemenea, legea obligă la asigurarea de condiții excelente, locuri speciale și grupuri sanitare accesibile pentru persoanele cu nevoi speciale. O modificare extrem de discutată este permiterea comercializării în arene a băuturilor cu un conținut de alcool de până la 5.5%. Acestea vor fi servite exclusiv în pahare fără capac din hârtie sau plastic. Totuși, în lojele și zonele premium nu se aplică această limită de alcool și se pot folosi recipiente din sticlă. Spectacolele pirotehnice sunt și ele permise de acum exclusiv pe stadioane, prin firme specializate, folosind doar articole autorizate în zone clar delimitate, unde accesul minorilor este interzis. În final, jandarmii recomandă tuturor spectatorilor să respecte indicațiile forțelor de ordine, să nu introducă obiecte interzise și să nu blocheze sub nicio formă căile de evacuare.