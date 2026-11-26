Programul Rabla 2027 ar putea aduce un buget mai mare și reguli noi pentru cumpărători. Ministrul Mediului, Natalia Intotero, anunță că autoritățile vor să modifice condițiile de eligibilitate, astfel încât să programeze să încurajeze cele mai bune fabrici în România și în Uniunea Europeană.

Programul Rabla ar putea intra într-o nouă etapă în anul 2027, cu o finanțare mai consistentă și cu reguli modificate față de edițiile anterioare. Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a prezentat principalele direcții avute în vedere pentru viitoarea sesiune de înnoire a parcului auto național, subliniind că prioritatea instituției este majorarea fondurilor alocate și reorientarea programului către industria auto europeană.

Dacă în anul 2026 programul a permisonarea prin ecotichete a unor autoturisme provenite de pe întreaga piață internațională, pentru anul 2027 autoritățile care propun să modifice criteriile de eligibilitate, astfel încât să se fabrice în statele Uniunii Europene și cu precădere, produse în România să beneficieze de o atenție sporită.

Potrivit datelor prezentate de ministrul Mediului, finanțarea Programului Rabla a scăzut semnificativ în ultimii ani. Dacă în perioada 2023 – 2024 Programul a beneficiat de un buget total de 1,2 miliarde de lei, suma a coborât la 200 de milioane de lei în anul 2025, iar în 2026 finanțarea a fost de 300 de milioane de lei. Oficialul despre aceste cifre reflectă o lipsă de atenție din partea guvernelor anterioare și susține că o majorare a bugetului în 2027 va permite finanțarea unui număr mult mai mare de măsuri.

Deocamdată, Ministerul Mediului nu a anunțat valoarea exactă a bugetului pentru 2027 și nici ghidul final de finanțare, astfel încât nu există o confirmare oficială privind o eventuală excludere totală a autoturismelor fabricate în afara Uniunii Europene. Regulile concrete și valorile ecotichetelor urmează să fie stabilite prin documentele oficiale care vor reglementa ediția din 2027. Totodată, ministrul Natalia Intotero a pledat pentru susținerea producției auto naționale și prin activitățile publice, arătând că instituțiile statului ar trebui să folosească într-o măsură mai mare autoturismele fabricate în România, după modelul altor state europene.