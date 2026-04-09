Schimbări majore au loc la vârful Justiției. Președintele Nicușor Dan a numit noii șefi ai Parchetelor și cere acum „dinamizarea” luptei anticorupție.

Președintele Nicușor Dan a oficializat o nouă etapă în conducerea Ministerului Public prin semnarea decretelor de numire a procurorilor-șefi pentru cele mai importante unități de parchet din România. Într-un demers menit să restructureze conducerea judiciară, șeful statului a numit noi lideri la Parchetul General, DNA și DIICOT. Cu această ocazie, președintele a respins ferm speculațiile privind influența politică asupra acestor numiri și a trasat obiective clare pentru noii șefi, punând accent pe combaterea marii corupții și destructurarea rețelelor de trafic de droguri.

Conform decretelor semnate, noua configurație a parchetelor mari o are pe Cristina Chiriac în funcția de Procuror General, asistată de Marius Voineag ca adjunct. Conducerea DNA a fost încredințată lui Viorel Cerbu, care va face echipă cu adjuncții Marius-Ionel Ștefan și Marinela Mincă. La șefia DIICOT a fost numit Codrin-Horațiu Miron, avându-l pe Alex Florența ca procuror-șef adjunct. O singură propunere a fost respinsă de președinte, acesta refuzând semnarea decretului pentru Gill-Julien Grigore-Iacobici la adjunctura DIICOT.

În cadrul declarațiilor oficiale, Nicușor Dan a combătut vehement afirmațiile conform cărora aceste numiri ar fi fost dictate de PSD, acuzând de „rea-credință” sursele care au propagat informații trunchiate. „Nu sunt propunerile PSD-ului”, a subliniat șeful statului, precizând că prioritatea sa este eficiența sistemului judiciar. Președintele a transmis că așteptările populației sunt enorme, cerând DNA-ului să se concentreze pe marea corupție, Parchetului General pe corupția curentă, iar DIICOT-ului să prioritizeze destructurarea marilor rețele de evaziune fiscală și de trafic de droguri.

Dincolo de obiectivele strategice, președintele a transmis și un mesaj de susținere pentru corpul procurorilor, subliniind necesitatea unei reforme administrative. Nicușor Dan a arătat că sistemul actual riscă să transforme procurorii în „funcționari apăsați de mii de dosare de rutină”. Acesta a anunțat că va discuta cu noii șefi găsirea unui echilibru între activitatea administrativă și timpul alocat dosarelor cu impact major în societate, pentru a permite magistraților să își exercite cu adevărat vocația de a lupta împotriva infracționalității.